Scelto gran parte del cast del live action di Oceania

Disney ha iniziato ad annunciare il cast del live action di Oceania, è stata scelta anche la protagonista che rivestirà il ruolo di Vaiana

Pian piano sta prendendo forma il film live action tratto da Oceania. Al momento lo studio ha annunciato il cast del progetto. Fino a poco tempo fa era stato comunicato soltanto che The Rock avrebbe ripreso il ruolo di Maui. Il film è atteso per l’estate del 2026, mentre entro la fine di quest’anno dovrebbe uscire al cinema un nuovo lungometraggio di animazione sequel del film del 2016.

Il cast del live action di Oceania

Per il live action, il ruolo della protagonista Vaiana è stato assegnato a Catherine Laga’aia! La giovane attrice è nata a Sydney, ma i suoi nonni sono originari delle Isole Samoa. Dopo aver appreso la notizia, Catherine Laga’aia ha dichiarato:

Sono onorata di avere l’opportunità di celebrare Samoa e tutti i popoli delle isole del Pacifico, e di rappresentare le giovani ragazze che assomigliano a me.

Riguardo al ruolo di Maui, sapevamo già da tempo che il doppiatore avrebbe interpretato anche il personaggio del live action. Perciò Maui sarà interpretato da Dwayne Johnson “The Rock”. Il padre di Vaiana, nonché leader del villaggio di Motunui, Tui, sarà intrepretato da John Tui, attore neozelandese con origini polinesiane. Mentre la madre della protagonista, Sina, è stata affidata a Franckie Adams, attrice dalle origini polinesiane e neozelandesi. Il personaggio di Sina è una figura di supporto sia per sua figlia e sia per suo marito. A concludere il cast (almeno per il momento) abbiamo la nonna paterna di Vaiana, Tala. Si tratta della “custode delle antiche storie” che ha un’incredibile conoscenza del suo patrimonio e della sua cultura. A rivestire tale ruolo sarà Rena Owen, attrice neozelandese.

E voi siete convinti di queste scelte di cast per il live action di Oceania? Fatecelo sapere in un commento! Se volete rimanere sempre aggiornati sul mondo del cinema e delle serie tv continuate a seguirci su tuttotek.it!

