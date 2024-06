Smart TV Hisense QLED 4K, la serie 100E7NQ offerta da Euronics

Una buona tv è quello che ci serve per rilassarci e goderci un bel film o una serie tv sul divano per riposarsi da una giornata lavorativa. Puoi farlo ad alte prestazioni grazie alla smart TV Hisense QLED 4K in offerta su Euronics!

Tra i vari e grandi nomi che cerchiamo quando andiamo ad acquistare una nuova smart tv è la Hisense, una delle più grandi aziende in fattore di smart tv. Anche se questo nome non sarà mai tanto grande e ricercato quanto Samsung, rimane il fatto che offre qualcosa di unico nel suo genere. Tra l’altro la cosa sorprendente è che Euronics ha messo in offerta questa smart tv Hisense QLED 4K quando è stata presentata di recente ed è già disponibile a prezzo scontato. Stiamo parlando infatti di soli 1.999 euro invece del prezzo pieno di 2.331 euro, già un grosso risparmio di 332 euro.

L’offerta Euronics sulla smart TV Hisense QLED 4K serie 100ETNQ, spettacoli a 100 pollici

Questa smart tv Hisense 100E7NQ ha una potentissima tecnologia QLED con filtro Quantum Dot, che regala una qualità visiva di alto livello e dei colori molto accesi che rendono le immagini più accattivanti. Oltre a questo ha anche la funzione Full Array Local Dimming, che rende i bianchi più nitidi e i neri più dettagliati, in aggiunta c’è il Dolby Vision IQ, un’intelligenza artificiale che regola autonomamente la luminosità in base all’ambiente e alla luce che c’è in casa. Ha poi un pannello da 144Hz e una luminosità di 800 nits. C’è poi la tecnologia HSR 240Hz e AMD FreeSync Premium che rende l’esperienza di utilizzo perfetta anche per i videogiocatori.

Parlando invece del lato audio, questa smart tv ha un sistema audio 2.1 CH con subwoofer integrato che avvolge completamente lo spettatore con un audio 3D. La cosa più interessante però è il telecomando a ricarica a luce solare, che ha una tecnologia molto utile. Ti è spesso capitato di non trovare più il telecomando? Hisense ha pensato di implementare questa tecnologia chiamata Remote Finder che ti permette di ritrovarlo. Ti basta accedere al menu tramite il tasto di spegnimento della tv e cliccare su “Trova il mio telecomando“. Il telecomando emetterà un suono e sarà più facile trovarlo.

