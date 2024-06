LEGO Horizon Adventures: svelata la durata del titolo

Aloy sbarca (anche) su Nintendo Switch con un’avventura dalla durata proporzionata: ecco quanto ci intratterrà LEGO Horizon Adventures

Nel mare di realismo ossessivo che è stato l’ultimo State of Play, i giochi con uno stile artistico più fantasioso si sono distinti maggiormente: nel corso dell’evento, però, oltre al gran finale di Astro Bot si è fatto strada anche LEGO Horizon Adventures, un po’ per la premessa e un po’ per la sua durata. Basata sul precedente Zero Dawn di Guerrilla Games, l’ultima avventura di Aloy (come da tradizione per i mattoncini) si prospetta più umoristica del solito, oltre ad essere più breve. Lo ha rivelato il direttore narrativo James Windeler nell’intervista qui sotto. Ad eccezione di elementi di rigiocabilità ancora da rivelare, il tutto ci terrà impegnati per un tempo ben proporzionato a un progetto minore.

Lego Horizon Adventures Isn’t Your Typical Lego Game https://t.co/PsOyFX1I4z pic.twitter.com/KA7RhV0aLb — GameSpot (@GameSpot) June 12, 2024

La durata di LEGO Horizon Adventures: un incastro perfetto?

Se volete numeri più precisi, Windeler ha rivelato che la durata stimata per LEGO Horizon Adventures ammonta “all’incirca” tra le sette e le otto ore. “Non è una narrazione in scala 1:1, né una parodia. Semplicemente, è uno showcase dell’umorismo autocitazionista delle proprietà LEGO. […] Miravamo inoltre a un appeal ampio, senza un intero open world. La storia cattura lo spirito e i temi dell’originale, lasciando sullo sfondo le tematiche più cupe e pesanti. Sono idee presenti nel gioco, ma in maniera meno percettibile.” Si tratta dunque più di una storia “sentimentale, in cui una ragazza cerca la madre”, senza alcuna “posta in gioco esistenziale.” Sarà forse per dare un assaggio dell’immaginario di Sony, anche al di fuori della skin di Aloy in Fortnite, che il gioco uscirà non solo su PS5 e PC quest’inverno, ma anche su Nintendo Switch.

Ora sta a voi dirci la vostra: su quale piattaforma giocherete all’avventura? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.