Anker presenta la nuova serie SOLIX Solarbank 2

Anker SOLIX, uno dei marchi leader nel settore delle centrali elettriche da balcone, annuncia la seconda generazione delle sue soluzioni solari e di accumulo: la serie Anker SOLIX Solarbank 2

Questa nuova gamma stabilisce nuovi standard in termini di prestazioni, efficienza e semplicità nella produzione di energia solare.

Caratteristiche avanzate e innovazioni della Serie Anker SOLIX Solarbank 2

I nuovi modelli, Solarbank 2 Plus e Solarbank 2 Pro, saranno disponibili individualmente e in diversi bundle dal 14 giugno 2024. Il Solarbank 2 Pro è il primo sistema solare domestico per balcone al mondo con un accumulo di energia integrato da 2400W. Una terza variante, il Solarbank 2, sarà lanciata prossimamente.

“Dopo il successo della prima generazione di Solarbank, stiamo ulteriormente riducendo la distanza tra una piccola centrale elettrica da balcone e un complesso sistema di accumulo fotovoltaico con la nuova serie. Questa tecnologia consente una svolta energetica senza sforzi, migliorando la capacità di espansione e l’adeguamento preciso della produzione di energia alla domanda domestica, eliminando così gli sprechi” afferma Shaun Xiong, direttore generale di Anker SOLIX e membro del consiglio di amministrazione di Anker Innovations.

Anker SOLIX presenta tre modelli della serie Solarbank 2, con particolare attenzione al Solarbank 2 Pro che include quattro tracker MPP (MPPT) da 600 watt ciascuno, per una potenza totale di 2400 watt. Questo consente di collegare quattro moduli solari in parallelo, massimizzando l’energia solare raccolta.

Il Solarbank 2 Pro sfuma i confini tra una semplice centrale elettrica da balcone e un impianto fotovoltaico da tetto. Gli utenti possono immettere i 600 watt consentiti dalla legge nella rete domestica e accumulare il resto all’interno del Solarbank 2 Pro. Con batterie aggiuntive opzionali, è possibile affiancare fino a 5 batterie al Solarbank 2 Pro, immagazzinando fino a 9,6 kWh. Anche il Solarbank 2 Plus può raggiungere la stessa capacità di accumulo.

Le batterie utilizzano tecnologia al litio ferro fosfato (LFP), mantenendo oltre l’80% delle prestazioni originali dopo più di 6000 cicli, equivalenti a una durata di oltre 15 anni, dieci dei quali coperti dalla garanzia Anker SOLIX. L’installazione dei modelli Solarbank 2 Plus e Pro è facilitata dal microinverter integrato, rendendo i dispositivi Plug and Play. Con un corpo in alluminio certificato IP65, resistono a condizioni estreme tra -20 e 55°C.

Anker SOLIX offre anche un contatore intelligente che ottimizza l’uso dell’elettricità prodotta, adattando la potenza in uscita al consumo domestico e immagazzinando l’eccesso per un uso successivo. Questo sistema monitora l’energia in tempo reale e regola rapidamente la produzione con una precisione di ±10W, potenzialmente risparmiando fino a 1286 euro all’anno (basato su un costo di 0,42 €/kWh).

Anker SOLIX supporta la sostenibilità, offrendo un aggiornamento gratuito nel quarto trimestre del 2024 che trasformerà la prima generazione di Solarbank in unità di accumulo aggiuntive.

Promozioni

Dal 14 al 30 giugno 2024, i clienti possono acquistare la serie Anker SOLIX Solarbank 2 E1600 con sconti fino al 22% e ricevere uno Smart Meter del valore di 129 euro in omaggio. Chi passa dalla prima generazione o possiede già una centrale elettrica da balcone può acquistare il sistema di accumulo singolarmente.

Durante il periodo promozionale, il Solarbank 2 Plus sarà disponibile a 1199 euro (anziché 1399 euro) e il Solarbank 2 Pro a 1399 euro (anziché 1599 euro). Sono disponibili anche bundle scontati, come il kit da 1819 euro che include il Solarbank 2 Pro, due pannelli da 435 watt e uno Smart Meter, e il super pack da 4839 euro con quattro moduli solari da 540 watt, uno Smart Meter e tre batterie di estensione.

Continuate a seguirci su tuttotek.it per rimanere aggiornati sulle ultime novità nel mondo della tecnologia (e non solo!).