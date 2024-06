Samsung Galaxy Watch FE: debutterà il 24 giugno

Ufficiale il Samsung Galaxy Watch FE, lo smartwatch che unisce design premium, tecnologia avanzata e funzionalità per il benessere

Dopo una valanga di indiscrezioni, Samsung ha finalmente svelato al mondo il suo ultimo gioiello: il Galaxy Watch FE. Questo smartwatch, primo modello FE nella linea Galaxy Watch, rappresenta una rivisitazione del popolare Galaxy Watch4, ma con un tocco di eleganza in più.

Galaxy Watch FE: un design familiare, ma con un upgrade prezioso

Lo smartwatch mantiene il design iconico del suo predecessore, ma con un’importante novità: il vetro zaffiro. Questo materiale, noto per la sua resistenza e trasparenza, protegge il display Super AMOLED da 1.2 pollici, offrendo un’esperienza visiva cristallina e una maggiore durabilità.

Tuttavia, a differenza del Watch4, disponibile in due dimensioni, il Watch FE è proposto in un’unica variante da 40mm, ideale per chi cerca un dispositivo compatto e leggero.

Tecnologia e Funzionalità al Servizio del Benessere

Sotto la scocca, si nasconde il processore Exynos W920, affiancato da 1.5GB di RAM e 16GB di memoria interna, garantisce prestazioni fluide e reattive. Il sistema operativo Wear OS, personalizzato con l’interfaccia One UI 5 Watch di Samsung, offre un’esperienza utente intuitiva e ricca di funzionalità.

Ma il vero punto di forza del Galaxy Watch FE è l’attenzione al benessere. Grazie al sensore Samsung BioActive, il dispositivo è in grado di monitorare una vasta gamma di parametri, dalla frequenza cardiaca alla composizione corporea, fornendo informazioni preziose per migliorare il proprio stile di vita.

Con oltre 100 modalità di allenamento, analisi avanzata della corsa, monitoraggio del sonno e notifiche per eventuali anomalie del ritmo cardiaco, il Galaxy Watch FE si rivela un compagno ideale per chi desidera prendersi cura della propria salute in modo completo e personalizzato.

Disponibilità e prezzi

Il Galaxy Watch FE sarà disponibile a partire dal 24 giugno, nelle eleganti colorazioni nero, oro rosa e argento. Il modello base, dotato di connettività Bluetooth, sarà proposto al prezzo di 199 dollari. Per chi desidera una maggiore indipendenza, la versione LTE sarà disponibile a partire da ottobre, al prezzo di 249.99 dollari. Con questo dispositivo Samsung dimostra ancora una volta la sua capacità di innovare, offrendo un prodotto che coniuga design, tecnologia e funzionalità in un equilibrio perfetto.

