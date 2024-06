Pronostici per gli Europei di Calcio 2024: chi sono i favoriti per la vittoria?

Le aspettative riposte negli Europei 2024 sono alte e i tifosi di tutto il mondo attendono con ansia il fischio d’inizio. Analizziamo le squadre favorite

Gli Europei di Calcio 2024, che si terranno in Germania, sono ormai alle porte, e l’entusiasmo tra i tifosi è palpabile. Ogni campionato europeo porta con sé una serie di aspettative e pronostici su chi potrebbe sollevare il trofeo. La Francia si presenta come una delle squadre più forti del campionato. Con giocatori di talento come Kylian Mbappé, Antoine Griezmann e N’Golo Kanté, i “Bleus” hanno dimostrato di essere una forza dominante nel calcio internazionale. Dopo la vittoria nella Coppa del Mondo 2018 e la finale raggiunta negli Europei del 2016, la Francia punta a riscattarsi dopo la delusione degli Europei del 2020, dove sono stati eliminati agli ottavi. La loro profondità di rosa e l’esperienza saranno cruciali per le loro ambizioni. La Germania, paese ospitante, non può essere trascurata. La squadra guidata da Hansi Flick è in fase di ricostruzione, ma ha sempre dimostrato di saper performare sotto pressione. Con giocatori chiave come Joshua Kimmich, Thomas Müller e Serge Gnabry, i tedeschi mirano a fare bene davanti ai propri tifosi. Il supporto del pubblico di casa e la tradizionale solidità della Mannschaft potrebbero fare la differenza.

Altri favoriti agli Europei di Calcio 2024

I campioni in carica dell’Italia hanno dimostrato di essere una squadra difficile da battere. Gli Azzurri hanno portato in campo un calcio attraente e efficace, culminato nella vittoria agli Europei del 2020. Nonostante qualche difficoltà nelle qualificazioni, l’Italia resta una contendente temibile grazie alla combinazione di esperienza e giovani talenti come Federico Chiesa e Nicolò Barella. La Spagna ha attraversato un periodo di transizione, ma resta una delle squadre più tecniche del campionato. Con giocatori del calibro di Pedri, Gavi e Ferran Torres, la “Roja” ha un mix interessante di gioventù ed esperienza. La loro abilità nel possesso palla e la versatilità tattica li rendono un avversario ostico per chiunque.

L’Inghilterra arriva a questi Europei con l’obiettivo di spezzare la lunga attesa per un trofeo internazionale. Con Gareth Southgate alla guida, i “Three Lions” hanno raggiunto la finale degli Europei 2020 e le semifinali della Coppa del Mondo 2018. La rosa inglese, con stelle come Harry Kane, Raheem Sterling e Phil Foden, è una delle più talentuose del campionato. Oltre ai favoriti, ci sono sempre le squadre outsider che potrebbero sorprendere. Il Belgio, con la sua generazione dorata, e il Portogallo, con Cristiano Ronaldo che cerca di lasciare il segno in uno degli ultimi grandi tornei della sua carriera, sono squadre da tenere d’occhio.

