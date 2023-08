A scuola di game design: parte 5, Hideki Kamiya

Un altro grande anticonformista del game design viene messo al microscopio: ecco vita, carriera e filosofia del vulcanico Hideki Kamiya

Abbiamo parlato a lungo di Shigeru Miyamoto, di Hideo Kojima, di Yoshiaki Koizumi e di Hironobu Sakaguchi, e tra i grandi del game design non poteva mancare Hideki Kamiya. (Consideratelo il nostro modo per augurarvi buon Ferragosto!) Noto per il carattere da peperino e per il suo rapporto… goliardico con i fan, questo designer ha compiuto i suoi primi passi con Shinji Mikami nella serie Resident Evil, per poi reinterpretarne i dogmi in salsa action con Devil May Cry. Alcuni tra voi lo ricorderanno però per la sua creatura di successo più recente: la strega di Umbra, la prorompente Bayonetta. Insomma, si parla anche oggi di un grande nome dell’industria: vediamo di ripercorrerne la storia e l’approccio creativo ai videogiochi. Con tutto lo stile che ne deriva.

Cereza | A scuola di game design con Hideki Kamiya

Hideki Kamiya nasce a Matsumoto, regione Chūbu, il 19 dicembre 1970: non sarebbe passato molto tempo prima di ammirare il game design da lontano. Già in tenera età subisce infatti il fascino videoludico grazie all’invito in casa di un vicino per giocare con l’Epoch Cassette Vision. All’inizio l’infatuazione è stata puramente uditiva, ma la cosa si è evoluta comprando un Famicom (NES) pochi anni dopo. Il suo primo titolo acquistato è stato Nuts & Milk di Hudson Soft (Bomberman, Mario Party). Avrebbe dovuto studiare programmazione per il NEC PC-8801 su cui ha investito alle scuole superiori, ma alla fine si è ritrovato a giocare ogni giorno. Le sue principali muse, negli anni a venire, sarebbero stati The Legend of Zelda: A Link to The Past e Gradius. Il suo gioco d’azione preferito è il primo Castlevania, ma ama anche Space Harrier alla folla, oltre ad altri classici tra cui il caro vecchio Snatcher di Kojima.

Piccoli brividi | A scuola di game design con Hideki Kamiya

Il punto di svolta è stato con un’intervista di Family Computer Magazine: la trascrizione della chiacchierata con Shigeru Miyamoto e Masanobu Endo convince Kamiya a tentare la strada dello sviluppo videoludico. Dopo la laurea all’università Kyorin di Tokyo fa domanda di lavoro: SEGA risponde picche (ironicamente, essendo Bayonetta una IP della casa di Sonic), e Namco cerca un illustratore. Gli va meglio nel 1994 con Capcom, a partire dalla pianificazione del primo Resident Evil. L’azienda lo mette a capo dello Studio 4, una divisione tra i 40 e i 50 dipendenti, per sviluppare Resident Evil 2, di cui è direttore. All’inizio Mikami e Kamiya si sono scontrati sulla direzione del titolo; Mikami ha in seguito preso il posto di produttore, richiedendo di visionare il progetto solo una volta al mese.

Lacrime di demonio | A scuola di game design con Hideki Kamiya

La visione hollywoodiana di Kamiya per il debutto di Leon Kennedy non andava giù a Yoshiki Okamoto di Capcom, che ha deciso di lasciare le discussioni del copione a Shinji Mikami e Noburu Sugimura. I ritardi di Resident Evil 2 hanno portato il team di sviluppo a includerne una demo in bundle con la riedizione Director’s Cut del predecessore. Passano gli anni ed è ora di lavorare a Resident Evil 4: l’impronta di Kamiya si fa sentire di nuovo, con l’idea di creare un gioco d’azione più stiloso. Stranamente, tutto ciò avviene con la benedizione di Mikami. Il protagonista Tony, il cui organismo sovrumano da cyborg cela un mistero da scoprire, ha un solo problema: non ha nulla di “cool” in battaglia. Strappando al fu Resident Evil 4 le sue inquadrature statiche, Kamiya e gli altri fanno una gita in Europa per trarre ispirazione dall’architettura britannica e spagnola. Cambiando poi il protagonista con un certo Dante e i nemici in demoni, anche il progetto passa all’anagrafe: Devil May Cry esce a novembre nel 2000.

“Henshin-a-go-go, baby” e altre storie | A scuola di game design con Hideki Kamiya

Una volta delineata la serie, Capcom non ha fatto affidamento a Kamiya per i successivi Resident Evil. In tandem con Atsushi Inaba, il game designer apre i battenti di Clover Studio con un progetto più autoriale: il picchiaduro a scorrimento Viewtiful Joe. Il titolo, dopo il debutto su GameCube, approda anche su PS2 con l’aggiunta di Dante come personaggio giocabile (senza quel “featuring Dante from the Devil May Cry series” divenuto immortale come meme; si tratta di un altro gioco). Nel frattempo, Kamiya lavora a una tech demo in cui un lupo corre nella foresta, lasciandosi alle spalle fiori appena sbocciati. Il prototipo iniziale di questo nuovo titolo, stando a Kamiya stesso, era “tremendamente noioso da giocare”. Tuttavia, con l’aggiunta di elementi di gameplay innovativi come il disegno sullo sfondo in tempo reale, il misto di azione ed enigmi di Okami si è saputo accattivare una abbondante nicchia di fan.

Il platino di Wii U | A scuola di game design con Hideki Kamiya

Con il nome iniziale Seeds, Inc. il primo agosto 2006 Hideki Kamiya fonda PlatinumGames con Atsushi Inaba e Shinji Mikami. Due anni dopo, il team di sviluppo annuncia un accordo con SEGA per quattro titoli, partendo da Bayonetta, erede spirituale di Devil May Cry per PS3 e Xbox 360. Tuttavia, il flop (in fatto di sole vendite) del gioco ha messo in dubbio il futuro della serie, rendendo Nintendo l’unico publisher interessato a finanziare un sequel. Nel frattempo, PlatinumGames pubblica The Wonderful 101 su Wii U (console a cui Bayonetta 2 deve la sua esclusività). Soddisfando un sogno nel cassetto di Kamiya, il connubio con la Grande N porta anche a Star Fox Zero (e al “fratellino” Star Fox Guard). La doppiatrice inglese di Bayonetta, Hellena Taylor, ha infangato il nome di Kamiya definendo “un insulto” i 4000 dollari offerti per doppiare la strega nel terzo capitolo; in seguito si è scoperto che si trattava di un cameo in seguito a trattative infruttuose con cifre più alte per il ruolo da protagonista, ma il danno era fatto e Kamiya ha temporaneamente chiuso il profilo Twitter.

“Agli idioti di tuttotek: VI AMO!” | A scuola di game design con Hideki Kamiya

Già, Twitter (ehm, vogliamo dire X, scusaci Elon). Abbiamo definito goliardico il rapporto tra Kamiya e i fan, ma forse è riduttivo. Chi lo ha incontrato di persona lo ha trovato affabile e ciarliero, ma non chi ci ha avuto a che fare sui social. Nonostante le sue contraddizioni in merito, tende ad essere particolarmente belligerante con chi non risponde in giapponese ai suoi post, compresi quelli già scritti in inglese. Venire bloccati su Twitter da Kamiya è diventato un meme tra i fan, al punto tale che venire bloccati o sbloccati da lui è diventato una delle ricompense durante la campagna Kickstarter per The Wonderful 101: Remastered. Kamiya è consapevole dei meme e delle dicerie su internet, al punto tale da fare cenno alla cultura del web per primo (“Non posso dirvelo, o i ninja di Kyoto mi faranno a pezzi!”). Per non contare il suo leggendario commiato: “A tutti gli idioti di [X], VI AMO!”, formula resa famosa per ogni sogno nel cassetto realizzato (qui sotto con l’annuncio di Bayonetta in Smash).

To Sakurai and all Smash idiots: I LOVE YOU. — 神谷英樹 Hideki Kamiya (@PG_kamiya) December 15, 2015

Stylish | A scuola di game design con Hideki Kamiya

Lo stile di Kamiya in fatto di game design è facilmente riconoscibile. Tutti i suoi giochi, di solito, vertono intorno all’azione in modo tale da delineare il carattere deciso del loro protagonista. Per ogni scenario completato, si viene valutati. Spesso e volentieri, il gameplay cambia totalmente per omaggiare vecchi filoni arcade, uno su tutti quello degli shoot-em-up. Altrettanto di sovente, c’è un rivale da affrontare. I personaggi, dai nomi alla storia, alludono alla mitologia classica e alla cultura pop orientale. I menù richiamano quelli di Resident Evil. Le boss fight, poi, sono sempre epiche. I boss finali hanno sempre più fasi. I quick time event non mancano mai. Così come non mancano le mosse da sbloccare. L’universo narrativo di ogni serie è ricco di dettagli sulla backstory. I giochi si omaggiano gli uni con gli altri con fiumi di citazioni. E la rigiocabilità dipende molto dai moveset espandibili. A pensarci bene, quale gioco di Kamiya non abbiamo appena descritto?

Tomorrow is mine

Non si sa ancora cosa ci sia nel futuro di Hideki Kamiya, oltre ad un passato prossimo nel game design con uno stampo impenitente nella sua pura autorialità. Abbiamo amato le digressioni dalle IP più famose con Astral Chain su Nintendo Switch, ma Kamiya non è solo questo. La sua opera di archeologia videoludica per dare a Terra Cresta un seguito inatteso con Sol Cresta dice tutto ciò che serve sapere sul suo kyokan personale: omaggiare i grandi del passato per plasmare il futuro del nostro medium preferito. Resta ignoto cosa ne sarebbe mai stato di Scalebound o in che consista Project G.G., finale concettuale della trilogia supereroistica di Viewtiful Joe e The Wonderful 101. Ma se con Kojima e Sakaguchi abbiamo visto l’elevazione cinematografica del videogioco per sdoganarlo, Koizumi e Kamiya ci ricordano dove risiede il cuore pulsante del medium: nel sano, delirante e inimitabile divertimento ogni secondo.

Ora sta a voi dirci la vostra: avreste preferito prima uno speciale su Shinji Mikami?