Philips lancia il nuovo monitor da gaming Evnia 34M2C6500

Philips presenta il nuovo Philips Evnia 34M2C6500, progettato per offrire un’esperienza di gioco straordinaria con una qualità dell’immagine eccellente e specifiche visive potenti

Il monitor Philips Evnia 34M2C6500 vanta un ampio schermo curvo da 34 pollici (86,36 cm) con curvatura 1800R, risoluzione WQHD (3440 x 1440) e pannelli QD OLED, garantendo immagini realistiche e dettagli visivi precisi.

Esperienza di gioco eccezionale con specifiche visive potenti

Il Philips Evnia 34M2C6500 è il culmine dell’esperienza di gioco, esaltando i colori grazie alla funzione Smart Crosshair, che regola automaticamente il colore del mirino in contrasto con lo sfondo del gioco per migliorare la precisione dei gamer. Inoltre, l’immersione visiva è potenziata dal pannello OLED QD, progettato per offrire una luminosità straordinaria e un contrasto infinito, con certificazione DisplayHDR TrueBlack 400.

Certificato VESA ClearMR 9000, il monitor offre una delle migliori garanzie anti-sfocatura disponibili, assicurando una visione più fluida grazie alla sua visualizzazione a 10 bit reali.

Un altro punto forte del Philips Evnia 34M2C6500 è l’illuminazione Ambiglow, che non solo cambia colore, ma segue anche i contenuti audio e video durante il gioco, creando un’esperienza di gioco personalizzata e coinvolgente. Inoltre, con una frequenza di aggiornamento di 175 Hz, il monitor garantisce prestazioni elevate e giochi senza interruzioni.

Il Philips Evnia 34M2C6500 offre un supporto ergonomico regolabile in altezza (HAS) per il massimo comfort e include la modalità di gioco SmartImage, ottimizzata per migliorare l’esperienza di ogni giocatore.

Prezzi e disponibilità

Il Philips Evnia 34M2C6500 è la scelta ideale per i giocatori attenti alla grafica che desiderano un’esperienza di gioco coinvolgente e personalizzata. Sarà disponibile per l’acquisto da metà giugno al prezzo consigliato di €799,00.

