Forza Horizon 5: come giocare con gli amici online

Ambientato questa volta in Messico, il quinto capitolo della serie Forza Horizon è riuscito in pochi giorni a conquistare i cuori di tantissimi appassionati. Oggi, con questa guida, cercheremo di darvi una mano nella vostra esperienza di gioco spiegandovi come giocare con gli amici online su Forza Horizon 5

L’atteso Forza Horizon 5 è uscito da qualche giorno ormai, e già tantissimi giocatori sono stati rapiti dalla bellezza delle terre aride del Messico. Con uno stile grafico dettagliatissimo e varie novità rispetto ai capitoli precedenti, il gioco promette infatti a tutti gli amanti dei videogiochi di guida arcade un’esperienza a dir poco spettacolare. Per chi di voi abbia già potuto metterci le mani sopra (anche grazie alla sua presenza nel catalogo dell’Xbox Game Pass), vogliamo oggi offrire questa guida su come giocare con gli amici online su Forza Horizon 5, così che possiate trovare nuovi modi per divertirvi.

Forza e il multiplayer online

Come da tradizione infatti, l’esperienza di Forza Horizon è composta sì da una campagna singleplayer, ma anche da una componente multiplayer online grazie alla quale si potranno invitare altri giocatori nella partita. Grazie ad essa, potrete partecipare a gare insieme ai vostri amici oppure competere con altri giocatori online. In particolare Forza Horizon 5 ha deciso di seguire le orme del suo predecessore, offrendo una modalità multiplayer a parte con una mappa dedicata (chiamata “Horizon Life”) dove tutti i giocatori possono guidare liberamente e divertirsi in svariate corse.

In particolare, se cominciamo a pensare già adesso a come giocare con gli amici online in Forza Horizon 5, dobbiamo parlare dei convogli. Chi già conosce la serie di Forza avrà sicuramente in mente a che cosa ci si riferisca con quel termine: detto in poche parole, si tratta del sistema di party del gioco, grazie al quale si possono formare gruppi di giocatori con i quali si svolgeranno le varie attività.

Come creare un convoglio e sfidare giocatori – Forza Horizon 5: come giocare con gli amici online

In Forza Horizon 5, si possono formare i convogli avvicinandosi al giocatore con il quale si desidera giocare insieme e selezionando l’opzione di invito. Si possono quindi invitare diversi giocatori con il fine di partecipare alle varie attività offerte dal gioco gioco oppure semplicemente per girovagare per la mappa. Ci si può inoltre unire a un convoglio utilizzando la funzione di ricerca apposita per trovarli.

Per sfidare invece un giocatore a qualche gara, il procedimento è simile. Basta avvicinarsi all’altro giocatori finché non vediamo l’opzione di interazione: una volta apparsa, basterà selezionare l’opzione di sfida. Se anche l’altro giocatore accetterà l’invito, dovrete poi selezionare anche il percorso sul quale gareggiare.

Altre forme di interazione: i doni e il crossplay – Forza Horizon 5: come giocare con gli amici online

Continuando in questa guida su come giocare con gli amici online su Forza Horizon 5, c’è da parlare di un altro importante tipo di interazione che possiamo avere tra i giocatori all’interno del gioco. Stiamo parlando dei doni. Quella dei doni è una nuova funzionalità che consente ai giocatori di inviare auto in regalo ad altri giocatori casuali o ad amici. Per provarla, basterà accedere al menu, selezionare l’opzione dei doni e indicare l’auto ed eventualmente il gamertag del giocatore a cui si desidera inviare la vettura.

Un’altra importante feature è il supporto al cross-play. Ciò significa che tutti i giocatori, che siano su Xbox One, Xbox Series X|S o PC (sia su Steam sia su Microsoft Store), potranno giocare insieme in multiplayer online senza alcuna limitazione legata all’hardware.

Conclusione

Avendo visto quindi questo tutorial semplice ma funzionale, non ci resta che augurarvi buon divertimento. In generale, che sia nella modalità multiplayer online o nella campagna singleplayer, con questo ultimo capitolo Forza Horizon si è confermato essere la punta di diamante del genere dei giochi di corse automobilistiche arcade. Con nuove spettacolari ambientazioni e un sistema di guida quasi intoccabile, la serie ha ormai acquisito una dimensione tale che la rendono un must per chiunque sia anche solo interessato ad approcciarsi a questa tipologia di gioco.

Arrivati alla fine di questa guida su come giocare con gli amici online su Forza Horizon 5, non ci resta che consigliarvi le altre nostre utili guide sul gioco, come per esempio la guida alle migliori auto o la guida su come comprare a vendere le auto.