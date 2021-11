In questa guida vi spiegheremo in modo semplice e conciso come fare a comprare e vendere auto sul nuovissimo Forza Horizon 5

Se siete degli amanti delle auto di sicuro sarete stati molto impegnati in questi giorni, dato che finalmente il nuovo Forza Horizon 5 è disponibile in tutto il mondo. Di sicuro se avete preso il titolo al lancio avrete già passato tante ore al volante e di conseguenza sarete sicuramente in possesso di molte auto.

Nel nuovo titolo di Playground Games sono presenti più di 500 veicoli diversi e durante le vostre partite avrete numerose opportunità per ottenerne di nuovi. La maggior parte di queste macchine però non è molto utile da utilizzare durante gare o sfide, e di conseguenza finiranno col restare inutilizzate all’interno del vostro garage. Per vostra fortuna però in Forza Horizon 5 è possibile vendere le proprie auto e utilizzare il denaro per comprare quelle più potenti, e in questa guida vi spiegheremo come fare.

Vendere all’asta

Prima di parlare di come comprare le auto su Forza Horizon 5, dobbiamo ovviamente spiegarvi come vendere i vostri mezzi inutilizzati per fare soldi. Purtroppo in questo titolo non potrete semplicemente andare in un negozio e impegnare i vostri vecchi veicoli, ma dovrete per forza metterli all’asta. Tramite questa opzione gli altri giocatori potranno fare delle puntate e aggiudicarsi la vostra auto a un prezzo variabile. Qui di seguito vi spiegheremo con precisione come fare a vendere le vostre auto tramite le aste:

Raggiungente un’avamposto del festival Horizon

Scegliete l’opzione “ Compra e Vendi ” dalla barra in alto

” dalla barra in alto Selezionate “ Casa d’aste “

“ Selezionate “ avvia asta ” e poi scegliete l’auto da mettere in vendita

” e poi scegliete l’auto da mettere in vendita Impostate il prezzo di partenza, il prezzo d’acquisto e la durata dell’asta

Acquistare – Forza Horizon 5: come comprare e vendere le auto

Ora che sapete come vendere le auto, è arrivato il momento di spiegarvi come fare ad acquistarle. A differenza di quando si vende, in Forza Horizon 5 sono disponibile ben 2 metodi diversi per comprare le macchine. Potete infatti decidere di acquistarle da altri giocatori tramite la casa d’aste oppure prenderle nuove all’autoshow. Qui di seguito vi spiegheremo con precisione come fare a comprare delle nuove auto:

Raggiungente un’avamposto del festival Horizon

Scegliete l’opzione “ Compra e Vendi ” dalla barra in alto

” dalla barra in alto Selezionate “ Casa d’aste ” oppure “ Autoshow “

” oppure “ “ Acquistate l’auto che vi interessa oppure fate una puntata all’asta

Spese oculate – Forza Horizon 5: come comprare e vendere le auto

Ora che sapete come fare acquisti su Forza Horizon 5 è importante che impariate anche a spendere bene i vostri soldi. Il denaro è una risorsa importante in questo titolo e di conseguenza è fondamentale che non lo sperperiate senza pensare. Quando dovrete comprare un nuovo veicolo è infatti molto importante controllare bene le sue caratteristiche prima di procedere all’acquisto. Per aiutarvi quindi abbiamo elencato alcune delle caratteristiche più importanti da tenere in considerazione quando si compra una nuova auto:

Prezzo

Velocità

Maneggevolezza

Accelerazione

Frenata

Questo è quanto

Qui si conclude la nostra guida su come comprare e vendere le auto su Forza Horizon 5. Adesso non vi resta altro da fare che avviare il gioco e iniziare a fare un po’ di compravendita. Se però siete interessati a saperne di più sul titolo, allora vi consigliamo di dare un’occhiata alle altre guide dedicate presenti sul nostro sito:

Forza Horizon 5 è disponibile ora per PC e Xbox Series X | S. Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci qui su tuttoteK. Inoltre, in caso vogliate acquistare qualche gioco a un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Instant Gaming.