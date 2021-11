In questa guida vogliamo riassumere con voi quali sono, secondo il nostro parere, le migliori auto da guidare in Forza Horizon 5: per la precisione, quali sono le più veloci?

Entrato ufficialmente in fase gold a fine ottobre, Forza Horizon 5 si appresta ad arrivare a tutta velocità sul mercato il prossimo 9 novembre su Xbox Series X | S, Xbox One e PC. E se siete abbonati ad Xbox Game Pass potrete giocarlo gratuitamente sin dal day one, come per tutte le esclusive Microsoft di rilievo. Il titolo di Playground Games si appresta a portare su un altro livello le simulazioni arcade automobilistiche, stabilendo nuovi record di fedeltà visiva e bellezza estetica grazie all’utilizzo anche di nuove tecnologie, come il ray tracing. In preparazione all’arrivo di Forza Horizon 5 sul mercato abbiamo pensato di preparare alcune guide per introdurvi al meglio al gioco, partendo dalla più semplice a livello concettuale: parliamo di velocità.

Questa guida vuole introdurvi al mondo di Forza Horizon 5 andando a sviscerare quali sono le otto migliori auto del titolo di Playground Games, nello specifico le più veloci. Considerando che al lancio saranno presenti più di 500 veicoli, è piuttosto interessante notare che giusto una manciata di queste raggiungano il massimo delle prestazioni in termini di velocità. Un fattore che le renderà, indubitabilmente, le più ricercate nel racer open world esclusivo Microsoft. Nella guida prenderemo in considerazione, dopo la statistica della velocità, anche tutte le altre e infine il costo, per darvi un’idea di cosa vi troverete di fronte una volta che avrete il titolo completo fra le mani. Iniziamo!

2018 Bugatti Chiron – 2011 Bugatti Veyron Super Sport | Forza Horizon 5: guida alle migliori auto, quali sono le più veloci?

Le due esponenti Bugatti, indiscutibilmente uno dei marchi più veloci del pianeta, si differenziano per qualche anno di passaggio. La Bugatti Chiron è un classico della serie di Forza ed è da sempre una delle più performanti. Vediamo insieme le statistiche:

Velocità: 10

Maneggevolezza: 7.9

Accelerazione: 9.9

Lancio: 6.1

Frenata: 8.6

Fuori Strada: 5

Prezzo: 2.4M CR

La Veyron Super Sport, invece, non è una macchina che arriva al massimo della Velocità, ma che compensa con ottime statistiche in termini di Accelerazione e Maneggevolezza:

Velocità: 9.9

Maneggevolezza: 7.9

Accelerazione: 10

Lancio: 5.9

Frenata: 8.6

Fuori Strada: 4.9

Prezzo: 2.2M CR

2017 Koenigsegg Agera RS – 2015 Koenigsegg One:1 | Forza Horizon 5: guida alle migliori auto, quali sono le più veloci?

La Koenigsegg Agera RS, a differenza della One:1 di cui parleremo fra poco, ha una migliore Maneggevolezza e un miglior Lancio, senza sacrificare neanche di un punto percentuale la Velocità:

Velocità: 10

Maneggevolezza: 9.7

Accelerazione: 7

Lancio: 7.6

Frenata: 9.7

Fuori Strada: 4.3

Prezzo: 2M CR

La sorella maggiore della Agera RS è la One:1, che prende il nome dal suo essere la prima (e finora unica) macchina al mondo prodotta con un megawatt di potenza:

Velocità: 10

Maneggevolezza: 9.5

Accelerazione: 7

Lancio: 7.5

Frenata: 10

Fuori Strada: 4.3

Prezzo: 2.8 M CR

2020 Koenigsegg Jesko – 2020 Porsche Taycan Turbo S (Welcome Pack Version) | Forza Horizon 5: guida alle migliori auto, quali sono le più veloci?

La Koenigsegg di ultima generazione del gioco è anche la macchina, fra le tre in questa guida, che offre la Velocità top di gamma, insieme ad un’ottima Maneggevolezza e una Frenata praticamente perfetta:

Velocità: 10

Maneggevolezza: 10

Accelerazione: 6.9

Lancio: 7.9

Frenata: 9

Fuori Strada: 4.4

Prezzo: 2.8M

La versione standard della Porsche Taycan Turbo S non è poi così impressionante in termini di prestazioni, ma quella che potrete ottenere gratuitamente con il Welcome Pack ha delle statistiche piacevolmente aumentate:

Velocità: 10

Maneggevolezza: 7.8

Accelerazione: 9.7

Lancio: 10

Frenata: 7.2

Fuori Strada: 4.4

Prezzo: Gratis con il Welcome Pack

2019 McLaren Speedtail – 2012 Hennessey Venom GT | Forza Horizon 5: guida alle migliori auto, quali sono le più veloci?

Nonostante, come potete vedere, la Velocità di questa McLaren Speedtail non sia al top come le altre auto presenti in questa guida, è comunque l’unica appartenente al marchio che potete trovare al lancio con caratteristiche notevoli:

Velocità: 9.6

Maneggevolezza: 7.4

Accelerazione: 6.8

Lancio: 7.4

Frenata: 7.4

Fuori Strada: 3.7

Prezzo: 2.25M CR

Infine, la Hennessey Venom GT è una macchina già conosciuta dagli appassionati di corse “reali” come una di quelle che spesso competono per i world records, cosa che potrà tranquillamente fare anche in Forza Horizon 5:

Velocità: 9.8

Maneggevolezza: 7.4

Accelerazione: 6.8

Lancio: 7.4

Frenata: 7.8

Fuori Strada: 4.1

Prezzo: 1.2M CR

Buon divertimento!

Termina qui la nostra guida alle migliori auto, o per meglio dire le più veloci, presenti al lancio in Forza Horizon 5.