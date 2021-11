Battlefield 2042: alcuni gameplay mostrano le modalità Portal e Hazard Zone

Di recente sono emersi in rete diversi gameplay relativi al nuovo Battlefield 2042 che mostrano corposi frammenti delle modalità Portal e Hazard Zone

Il lancio di Battlefield 2042 è ormai imminente e mancano ancora una manciata di ore alla sua uscita in Early Access. Il popolare fps promette diverse novità che renderanno felici tutti i fan della serie. Se fino ad ora non avevamo avuto la possibilità di scoprire tutte le modalità del gioco nel dettaglio, oggi, diverse testate videoludiche hanno pubblicato diversi video gameplay in nostro favore. I gameplay di Battlefield 2042 in questione mostrano nel vivo dell’azione le modalità Portal e Hazard Zone. Andiamo a scoprire i dettagli.

Disponibili diversi video di Battlefield 2042 con i gameplay delle mappe di Portal e Hazard Zone

In breve tempo, sono state pubblicati in rete moltissimi video di Battlefield 2042 che ci permettono di osservare meglio i gamaplay delle modalità Portal e Hazard Zone. Per cominciare, Game Informer ha divulgato tre video con le immagini della modalità Battlefield Portal (che, se non la conosceste, riporta in versione “remake” diverse mappe provenienti da titoli precedenti). Le tre mappe sono la Noshahr Canals di Battlefield 3, Arica Harbor da Battlefield Bad Company 2 e The Battle of the Bulge da Battlefield 1942.

In aggiunta, IGN ha pubblicato a sua volta ulteriori gameplay che mostrano da vicino sei mappe custom generate dagli utenti. In più, sempre da IGN, possiamo godere del gameplay caotico e distruttivo di un buon vecchio carro armato. Infine, nell’ultimo video viene anticipata una nuova mappa proveniente dalla nuova modalità PvPvE di Hazard Zone. Battlefield 2042 sarà disponibile dal 19 novembre per PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One e PC. Recentemente, DICE ha confermato che i primi contenuti post lancio usciranno nei primi mesi del 2022.

Per acquistare i vostri titoli preferiti in sconto, andate sul nostro link di Instant Gaming! Per ulteriori news, guide e recensioni, seguite come sempre le pagine di tuttoteK.