La nuova frontiera del gambling online è rappresentata sicuramente dalle scommesse virtuali. Già note agli appassionati del genere, queste sono diventate molto gettonate e di successo durante la pandemia da Covid-19, quando anche lo sport a livello mondiale si è dovuto inevitabilmente fermare. E così, in assenza di eventi reali, le scommesse sugli sport virtuali hanno preso il sopravvento. Ma cosa sono nel dettaglio le scommesse virtuali? Si tratta in parole povere di scommettere direttamente su eventi sportivi simulati, il cui risultato è determinato in maniera casuale da un software RNG (un elaboratore elettronico generatore di numeri pseudo casuali). E il cui progresso si può guardare direttamente in live streaming con animazioni in 3D.

Le scommesse virtuali, con le quali si può puntare sfruttando i consueti bonus di benvenuto dei siti di scommesse, fanno riferimento a eventi sportivi simulati di calcio, corse di cavalli e levrieri, motori, partite di tennis e basket, tutti in rapida successione, con un ritmo incalzante e una durata decisamente limitata. Per fare alcuni esempi, le partite di calcio durano pochi minuti, con dei veri e propri highlights della sfida. Con la partita successiva che inizia circa 5 minuti dopo la fine della precedente. In modo da piazzare le nuove puntate. Mentre le corse di cavalli e dei cani possono durare tra 40 e 90 secondi generalmente. Potendo subito scommettere su quelle eccessive, all’incirca 2/3 minuti dopo, con quote costantemente in variazione. Ma quali sono le migliori App per giocare alle Scommesse Virtuali?

Calcio virtuale, corse dei levrieri e dei cavalli: ce n’è per tutti i gusti!

La prima che vogliamo menzionare è sicuramente l’App Virtuali di Goldbet. Con questa l’utente può scommettere comodamente da casa o in mobilità tramite il proprio smartphone o tablet iOS o Android. Grazie a questa App di scommesse virtuali ogni giorno si possono fare i propri pronostici su varie discipline online. Se si ama il calcio, ci si può divertire con la Goldbet League ad esempio, per un vero e proprio campionato calcistico. L’incontro di calcio viene diviso in 7 distinte azioni di gioco, durante le quali possono essere segnati fino ad un numero complessivo di 7 goal, suddivisi in maniera random tra il primo ed il secondo tempo. Gli appassionati di eventi di ippica e corse di cani possono optare per la Goldbet Racing. Al suo interno si distinguono due varianti. Per i cani la GoldBet Racing-Levrieri, visualizzati attraverso animazioni di tipo 3D, e per l’ippica la GoldBet Racing-Galoppo, con corse di cavalli visualizzate in formato di tipo video pre-registrati.

A seguire consigliamo l’App SNAI, con gli sport virtuali disponibili su sito e app mobile sia per iOS che per Android. Le varie discipline virtuali sono perfettamente riconoscibili in quanto hanno una icona di colore differente rispetto alle discipline sportive LIVE reali ma anche una piccola V nell’angolo in basso a sinistra. Inoltre per ogni sport virtuale viene indicato quanto tempo manca all’inizio del prossimo evento. Infine cliccando sullo streaming dell’evento si può seguire a tutto schermo l’esito live. Segnaliamo come molto belle e intuitive anche le App Virtuali di Eurobet e Planetwin365, con quest’ultimo portale che offre il maggior numero di mercati scommesse sul calcio virtuale.