In questa guida vi spiegheremo come cambiare arma su Diablo 4, il nuovo capitolo della storica serie di Hack & Slash targati Blizzard

Dopo una lunga attesa il nuovo capitolo di Diablo è finalmente disponibile in tutto il mondo. Di sicuro i fan di lunga data della saga di Blizzard si saranno già ambientati nel gioco ma i novizi invece potrebbero avere ancora qualche difficoltà nel capire alcune meccaniche. In particolare sembra che molte persone siano dubbiose su come cambiare arma in Diablo 4 e per aiutarli abbiamo deciso di scrivere questa guida.

Roba per pochi | Diablo 4: come cambiare arma

Se avete giocato ad altri Hack & Slash come Diablo 4 molto probabilmente sarete abituati alla possibilità di cambiare arma nel mezzo del combattimento. Purtroppo però a quanto pare in questo quarto capitolo non tutti possono alternare gli equipaggiamenti liberamente.

I Barbari infatti sono gli unici personaggi in grado di cambiare arma durante una battaglia dato che possiedono delle abilità uniche legate alla tipologia di danno che infliggono. Questo purtroppo vuol dire che se state utilizzando un’altra classe non avrete alcun modo di alternare le armi e dovrete limitarvi ad utilizzare quella che preferite.

Cambio manuale | Diablo 4: come cambiare arma

Se state giocando con il Barbaro avrete di sicuro notato che alcune delle vostre skill vi permettono di cambiare automaticamente l’arma che state utilizzando in combattimento. Ad esempio se utilizzate un’abilità che infligge danno contundente il vostro PG passerà automaticamente all’arma di questo tipo più forte che avete equipaggiato.

In alcuni casi però ci sono delle abilità più generiche che vanno a selezionare automaticamente l’arma con le statistiche migliori ma che a volte potrebbe non essere quella più adatta. Per ovviare a questo problema fortunatamente è possibile assegnare manualmente un’arma specifica ad ogni abilità del vostro Barbaro. Per farlo vi basterà aprire lo skill tree, selezionare l’abilità che vi interessa e premere la rotellina del mouse. In questo modo si aprirà un’ulteriore menù che vi permetterà di assegnare l’arma che preferite a quella specifica tecnica.

Pronti alla battaglia

Qui si conclude la nostra guida su come cambiare arma su Diablo 4. Adesso che sapete come assegnare manualmente le armi alle abilità del Barbaro di sicuro la vostra efficacia in combattimento aumenterà molto.

