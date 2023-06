Diablo 4: come salvare la partita

Quello di Diablo 4 è un mondo da salvare, ma lo stesso vale per la vostra partita: ecco come… smettere di preoccuparsi del salvataggio

Quando si tratta di giochi di ruolo del calibro di Diablo 4, d’azione o meno che siano, la priorità è sempre una sola: come salvare la partita? Beh, scoprirete ben presto che non c’è poi così tanto di cui parlare, ma possiamo subito tranquillizzarvi su una cosa: i vostri dubbi finiscono qui. Se avete consultato la nostra anteprima del gioco (che smetterà di essere il vostro punto di riferimento non appena sarà disponibile la nostra recensione), un’idea potreste già esservela fatta. Tuttavia, a scanso di equivoci, chiariamo qui tutto ciò che vi serve sapere per assicurarvi di non dover ripartire da zero ogni volta. (Qualcuno si ricorda delle memory card…?)

Premessa di base | Come salvare la partita in Diablo 4

Se salvare è la vostra priorità, non preoccupatevi più di tanto: sarà premura di Diablo 4 darvi tutti i mezzi per mettere al sicuro il vostro salvataggio, come vedrete nei primi momenti di gioco. Partite dal presupposto che il titolo richiede un account di Battle.net per poter anche solo iniziare. Occorre poi un collegamento ai server, che sono stati messi sotto stress neanche troppo tempo fa (per evitare incresciose situazioni come quella qui sotto). Insomma, è naturale pensare che ci siano tutte le premesse per considerare i vostri progressi al sicuro. Dovreste aver già intuito qualcosa, ma se serve sviscerare oltre la questione siamo lieti di farlo, ci mancherebbe!

Il nocciolo della questione | Come salvare la partita in Diablo 4

Come avviene, dunque, il salvataggio? In modo molto, molto più semplice di quanto vi aspettereste. È talmente facile, di fatto, che non avrete bisogno di fare alcunché. Ebbene sì, il salvataggio avviene automaticamente in tempo reale. Ciò significa che a ogni progresso, per quanto minore possa essere, la vostra partita sarà salvata di default. Procedete nell’avventura come se niente fosse, e ogni nuovo sviluppo sarà scolpito nel marmo sul vostro account. Naturalmente, come abbiamo detto nella nostra anteprima, dobbiamo specificare che se la partita si interrompe bruscamente durante un dungeon manterrete i vostri oggetti… ma non i progressi al suo interno. Meglio sbrigarsi ad abbattere il boss, dunque!

“Quando tornerai, ti aspetterò con una mazza” | Come salvare la partita in Diablo 4

Scusate per la… minacciosa citazione ai primi DOOM, ma chi l’ha colta avrà capito quale sia l’altro modo per salvare i progressi. Nel menù delle opzioni troverete la sempre utile voce per abbandonare la partita, accessibile su PC ancora più rapidamente con il tasto Esc. Uscite dalla partita e salverete tutti i progressi effettuati fino a quel punto. Possiamo confermare però che, al di là dell’eventuale cambio tra i personaggi salvati sul vostro account (qui sotto), non c’è modo di caricare slot di salvataggio separati. E lo stesso vale, come avrete ormai capito bene, anche per il salvataggio manuale. Alternare salvataggio e caricamento per barare non è ammesso!

Consigli utili

Passando da DOOM a Pokémon nel nostro citazionismo, vi vorremmo reindirizzare alle altre nostre guide disponibili per il gioco. Troverete infatti, oltre al recente aiuto per montare a cavallo quanto prima, anche le nostre classiche guide al farming e i consigli per iniziare con il piede giusto. Per quanto riguarda la recensione, invece, come abbiamo specificato a inizio articolo ci sta lavorando alacremente un nostro collega. Non temete, però: le nostre opinioni sul gioco saranno… sviscerate a dovere il prima possibile. Fino ad allora, però, vi auguriamo buona caccia ai seguaci della folle Lilith!

Ora sta a voi dirci la vostra: vi siamo stati d’aiuto? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Kinguin.