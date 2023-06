Diablo 4: come prendere il cavallo

“Oh oh, cavallo, oh oh”: prendere con sé il proprio compagno equino in Diablo 4 può essere vitale, se sapete come fare. Siamo qui per questo!

Sembrerà una cosa secondaria, ma prendere un cavallo deve diventare una priorità per tutti i giocatori di Diablo 4: non appena vedrete un vostro compare sfrecciare per le Vette Frantumate a bordo del suo mezzo a quattro zampe, vorrete subito capire come ottenerne uno. E chi siamo noi per lasciarvi… a piedi? Per questo motivo, la nostra guida vi accompagnerà attraverso i primi passi per avere una cavalcatura iniziale. Potrete averne altre, ma si parla di endgame. Tuttavia, per la maggior parte della campagna, gli zoccoli che vi scarrozzeranno in giro saranno sempre gli stessi. Parliamone.

“Ma perché, perché, perché” | Come prendere un cavallo in Diablo 4

Perché prendere un cavallo in Diablo 4, quando esistono i crocevia come metodi di viaggio rapido? Il punto è questo… bisogna prima arrivarci! I nostri amici equini sono incredibilmente utili per raggiungere i boss dei mondi quanto più rapidamente possibile. Ciò vi permetterà di fare man bassa dei vari altari di Lilith alla svelta, nonché di farmare risorse (come potreste ricordare dalla nostra guida in merito, scritta ai tempi della beta). Pertanto, se volete dedicarvi davvero a quegli aspetti del gioco come si conviene, vi… ehm… conviene armarvi di sella, briglie e della dovuta pazienza.

Storia equina | Come prendere un cavallo in Diablo 4

Buone notizie: il vostro primo cavallo è legato alla trama! Ebbene sì, potrete ottenere l’animale una volta completato il terzo atto della storia principale. Se tutto corrisponde, verrete mandati alle Vette Frantumate per parlare con Donlan. Lo troverete alla grande chiesa di Kyovashad. La conversazione si concluderà con il vostro interlocutore che vi spedisce alla stalla cittadina. E sarà lì che otterrete il vostro cavallo. La cosa migliore, in tutto questo, è che non vi verrà addebitato alcunché: l’equino è completamente gratuito! Ora che siete in sella… la domanda è semplice: “e adesso?” Anche se dovreste porvene un’altra.

Stalloni di alto livello | Come prendere un cavallo in Diablo 4

Quale livello dovete raggiungere per avere un cavallo? Visto che nel gioco ci sono diversi elementi legati al livello del giocatore, preoccuparsi di non essere all’altezza è più che legittimo. Ebbene, una volta concluso il terzo atto della trama principale, dovreste essere all’incirca al livello 30. La cosa divertente è che ottenere il primo cavallo sblocca la possibilità di montare in sella per tutti i vostri futuri personaggi. Pertanto, come potete immaginare, dopo il primo avatar da voi creato si andrà inevitabilmente a snellire il processo per far salire di livello anche i prossimi. Un motivo come un altro per saltare subito in sella!

Altre cavalcature ed equipaggiamento

Sì, sì, siete a cavallo. In ogni senso, pure! Ciononostante, ad alcuni potrebbe non bastare. Come ottenere altre cavalcature (qui sopra), dunque? Beh, com’è saltato fuori durante la open beta, i boss dei vari mondi possono avere una piccola possibilità di dropparle. In aggiunta, se vi dirigete alla zona PvP di Kehjistan e verso le Steppe Aride potete spendere la valuta locale (quella relativa al PvP) per ottenere cavall esclusivi. Quando ne avete uno che potete considerare il vostro preferito, potete comprare l’equipaggiamento appropriato e i trofei dagli appositi rivenditori. Se volete delle selle degne di Pimp My Ride, mettetevi al lavoro con il PvP!

