In questa guida andremo a vedere insieme a voi la lista trofei completa di Deathloop, il nuovo titolo di Arkane Studios e Bethesda sviluppato in esclusiva PS5 e PC

L’acquisizione del gruppo Zenimax, e quindi anche di Bethesda Softworks, da parte di Microsoft non ha ovviamente cancellato gli accordi presi in precedenza dall’azienda. Per questo motivo, lo sviluppo di Deathloop è continuato senza intoppi, con una campagna marketing piuttosto aggressiva da una Sony che sembra puntare davvero molto sul nuovo titolo targato Arkane Studios in uscita in esclusiva console PS5. Abbiamo visto praticamente qualsiasi cosa del titolo ed ora non ci resta che aspettare il lancio, previsto per martedì 14 settembre, per poter dare un giudizio definitivo. Vi abbiamo già parlato di cosa dovete sapere prima di approcciarvi al gioco in un articolo dedicato, che potete trovare cliccando qui. Nelle scorse ore è stata svelata la lista trofei completa di Deathloop, che sembra contenere anche qualche dettaglio importante, quindi ora ci rivolgiamo a voi trophy hunters!

Prima di iniziare

La lista trofei completa di Deathloop consta di ben 55 statuette totali, di cui 42 di bronzo, 11 d’argento, una d’oro e l’immancabile trofeo di platino. Come sempre in queste guide vi ricordiamo che, sebbene le descrizioni dei trofei siano esclusivamente quelle ufficiali date dagli sviluppatori, queste potrebbero comunque contenere spoiler di trama. Sconsigliamo dunque la lettura a tutti coloro che non vogliono ricevere alcun tipo di anticipazione su Deathloop. Detto questo, iniziamo!

La prima parte dei trofei di bronzo – Deathloop: svelata la lista trofei completa!

Iniziamo con la prima metà dei trofei di bronzo:

Nessuna via di fuga : Sconfiggi una Julianna che invade mentre giochi come Colt.

: Sconfiggi una Julianna che invade mentre giochi come Colt. Niente nascondigli : Mentre giochi come Julianna, uccidi Colt.

: Mentre giochi come Julianna, uccidi Colt. Buongiorno, buongiorno, Blackreef! : Fuggi a Updaam.

: Fuggi a Updaam. Lungo, lunghissimo giorno : Sopravvivi in tutti e 4 i momenti in un’unica giornata.

: Sopravvivi in tutti e 4 i momenti in un’unica giornata. Muori, muori ancora… : Dopo aver ottenuto Ripresa, muori per davvero (ammesso che nel loop si muoia… davvero).

: Dopo aver ottenuto Ripresa, muori per davvero (ammesso che nel loop si muoia… davvero). Morto stecchito : Assorbi residuo da un corpo, come una sorta di spugna temporale.

: Assorbi residuo da un corpo, come una sorta di spugna temporale. Uno su otto : Nei panni di Colt, uccidi Frank. O Charlie. O Fia. O Wenjie. O Aleksis. O Harriet. Anche Egor va bene.

: Nei panni di Colt, uccidi Frank. O Charlie. O Fia. O Wenjie. O Aleksis. O Harriet. Anche Egor va bene. Tragedia corale : Uccidi ogni Visionario almeno una volta.

: Uccidi ogni Visionario almeno una volta. Hamburger alfa : Uccidi Aleksis usando il suo tritacarne.

: Uccidi Aleksis usando il suo tritacarne. Accordo di si bemorto : Uccidi Frank usando l’abilità di una tavoletta. Fai un inchino.

: Uccidi Frank usando l’abilità di una tavoletta. Fai un inchino. Giorno del giudizio : Uccidi Harriet con il gas velenoso.

: Uccidi Harriet con il gas velenoso. Game Over : Uccidi Charlie rispettando le regole di Condition Detachment.

: Uccidi Charlie rispettando le regole di Condition Detachment. Soluzione quantica : Uccidi tutte le versioni di Wenjie entro 90 secondi. Facile.

: Uccidi tutte le versioni di Wenjie entro 90 secondi. Facile. Out-visibile : Uccidi Egor sotto l’influsso di un nullificatore.

: Uccidi Egor sotto l’influsso di un nullificatore. Senza accorgersene : Uccidi Fia senza innescare una reazione letale.

: Uccidi Fia senza innescare una reazione letale. Violenti delizie : Uccidi Charlie e Fia con un solo proiettile.

: Uccidi Charlie e Fia con un solo proiettile. Spettro al banchetto : Uccidi 3 bersagli alla festa di Aleksis senza farti notare. Lascia Updaam consapevole di aver reso la festa migliore.

: Uccidi 3 bersagli alla festa di Aleksis senza farti notare. Lascia Updaam consapevole di aver reso la festa migliore. Tua per sempre : Infondi una tavoletta.

: Infondi una tavoletta. Rip And Tear : Nei panni di Colt, infliggi danni più che ingenti agli Eternalisti durante un singolo utilizzo di Rovina.

: Nei panni di Colt, infliggi danni più che ingenti agli Eternalisti durante un singolo utilizzo di Rovina. Battito di ciglia : Nei panni di Colt, trasferisci un nemico sopra a una mina usando Traslazione.

: Nei panni di Colt, trasferisci un nemico sopra a una mina usando Traslazione. Dolore concatenato: Nei panni di Colt, trasmetti danni per più di 20 metri usando Vincolo.

La seconda parte dei trofei di bronzo – Deathloop: svelata la lista trofei completa!

Terminiamo i trofei di bronzo con la seconda metà:

Morte in volo : Nei panni di Colt, ottieni 3 colpi alla testa a mezz’aria contro nemici lanciati usando Karnesis.

: Nei panni di Colt, ottieni 3 colpi alla testa a mezz’aria contro nemici lanciati usando Karnesis. Non fate caso a me : Nei panni di Colt, mentre usi Etere, uccidi 3 nemici senza allarmarne altri nelle vicinanze.

: Nei panni di Colt, mentre usi Etere, uccidi 3 nemici senza allarmarne altri nelle vicinanze. Travestirsi : Come Julianna, assumi l’aspetto di Colt usando Camuffamento.

: Come Julianna, assumi l’aspetto di Colt usando Camuffamento. Per ogni occasione : Nei panni di Colt, porta 36 piastrine in missione con te.

: Nei panni di Colt, porta 36 piastrine in missione con te. Tisane belliche : Infondi ogni tipo di arma.

: Infondi ogni tipo di arma. Il sale della vita : Nei panni di Colt, muori in qualsiasi modo. Annegamento. Caduta. Soffocamento da gas. Soccombi a depressurizzazione fatale. Fatti esplodere, sparare, pugnalare, macinare, distruggere da un razzo. Oppure, annientato da un reattore. Divertente, no?

: Nei panni di Colt, muori in qualsiasi modo. Annegamento. Caduta. Soffocamento da gas. Soccombi a depressurizzazione fatale. Fatti esplodere, sparare, pugnalare, macinare, distruggere da un razzo. Oppure, annientato da un reattore. Divertente, no? A pieno regime : Uccidi un Visionario usando una dotazione completa, senza slot o alloggiamenti vuoti, e fuggi dalla mappa.

: Uccidi un Visionario usando una dotazione completa, senza slot o alloggiamenti vuoti, e fuggi dalla mappa. Conosci il tuo nemico : Completa un dossier AEON.

: Completa un dossier AEON. Il D.I.O. dell’O.S.P. : Entra in una mappa con una dotazione vuota e uccidi tutti i Visionari presenti. Abbandona la mappa. Lavati le mani.

: Entra in una mappa con una dotazione vuota e uccidi tutti i Visionari presenti. Abbandona la mappa. Lavati le mani. Niente armi, grazie : Uccidi tutti i Visionari di una mappa e raggiungi l’uscita… senza usare una pistola.

: Uccidi tutti i Visionari di una mappa e raggiungi l’uscita… senza usare una pistola. Traccia silenziosa : Entra ed esci da una mappa senza farti notare e uccidi tutti i Visionari presenti.

: Entra ed esci da una mappa senza farti notare e uccidi tutti i Visionari presenti. Solo i colpevoli : Uccidi tutti i Visionari di una mappa e fuggi senza uccidere Eternalisti.

: Uccidi tutti i Visionari di una mappa e fuggi senza uccidere Eternalisti. Pulizia totale : Uccidi tutti in un momento della giornata e fuggi.

: Uccidi tutti in un momento della giornata e fuggi. Si muore solo una volta : Completa un intero loop indossando un Pass VIP.

: Completa un intero loop indossando un Pass VIP. Riprovaci, Colt : Dopo aver finito il gioco una volta, uccidi tutti i Visionari di una mappa e fuggi.

: Dopo aver finito il gioco una volta, uccidi tutti i Visionari di una mappa e fuggi. Un gioco di Charlie Montague : Dimostra di essere un vero gamer vincendo in Wake Up Challenge, Reward Scheme, The Moxie, Haul-a-Quin e La Yerhva.

: Dimostra di essere un vero gamer vincendo in Wake Up Challenge, Reward Scheme, The Moxie, Haul-a-Quin e La Yerhva. Fornello a gas : Nei panni di Colt, incendia una nube di gas mentre qualcuno è al suo interno.

: Nei panni di Colt, incendia una nube di gas mentre qualcuno è al suo interno. Ipoglicemia : Nei panni di Colt, usa dolcetti per ottenere un vantaggio tattico.

: Nei panni di Colt, usa dolcetti per ottenere un vantaggio tattico. Guadagni residui : Assorbi più di 20.000 residuo in una mappa.

: Assorbi più di 20.000 residuo in una mappa. Taglia e affetta : Uccidi 3 nemici con il machete in 10 secondi.

: Uccidi 3 nemici con il machete in 10 secondi. Le vecchie abitudini… : Inserisci 0451 su un keypad.

: Inserisci 0451 su un keypad. Ops: Nei panni di Colt, fai in modo che qualcuno cada in modo fatale.

I trofei d’argento – Deathloop: svelata la lista trofei completa!

Vediamo insieme i trofei d’argento:

Benvenuto su Blackreef : Completa “Il giorno più lungo”.

: Completa “Il giorno più lungo”. Baby, sei un fuoco! : Completa “La ballata di Frank Ciancia”.

: Completa “La ballata di Frank Ciancia”. Egorafobia : Completa “Smarrimento radio”.

: Completa “Smarrimento radio”. Rapporto pericoloso : Completa “Delizia pomeridiana”.

: Completa “Delizia pomeridiana”. Un’offerta che non può rifiutare : Completa “Quello che le Wenjie vogliono”.

: Completa “Quello che le Wenjie vogliono”. Oltre l’orizzonte : Completa “Silenzio radio”.

: Completa “Silenzio radio”. Senza badare a spese : Nei panni di Colt, ottieni tutti i potenziamenti di una tavoletta.

: Nei panni di Colt, ottieni tutti i potenziamenti di una tavoletta. Ding ding bang bang : Equipaggia una dotazione che valga più di 45.100 residuo.

: Equipaggia una dotazione che valga più di 45.100 residuo. Mani quasi pulite : Uccidi tutti i Visionari, ma nessun Eternalista, in un singolo loop.

: Uccidi tutti i Visionari, ma nessun Eternalista, in un singolo loop. Sfilata di morte: Uccidi i personaggi più svestiti in ogni mappa.

Il trofeo d’oro e il trofeo di platino – Deathloop: svelata la lista trofei completa!

Continuiamo con l’unico trofeo d’oro del titolo di Arkane Studios:

Giornata perfetta: Completa “La fine”.

Infine, scopriamo il titolo del trofeo di platino di Deathloop:

Nell’eternità: Ottieni tutti gli altri trofei.

Buon divertimento!

Termina qui la lista trofei completa di Deathloop. Vi ricordiamo che il titolo è in uscita il prossimo 14 settembre su PS5 e PC.