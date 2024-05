The Last of Us 2: l’uscita è prevista nella prima metà del 2025

Nuove indiscrezioni parlano della prima metà del 2025 come periodo utile per assistere all’uscita di The Last of Us 2

Pochi adattamenti di videogiochi hanno raggiunto il successo di The Last of Us della HBO. La prima stagione ha conquistato il pubblico con la sua trama avvincente e le interpretazioni dei protagonisti. Da qui alla seconda stagione il passo è breve. C’è già molta attesa, anche se non c’è ancora una data precisa di uscita. Le ultimissime notizie, però, parlano della prima metà del 2025. Le dichiarazioni dell’attrice Bella Ramsey, che interpreta Ellie, hanno lasciato trapelare questa indiscrezione. Come antipasto, HBO ha recentemente condiviso due nuove immagini di Joel ed Ellie, interpretati rispettivamente da Pedro Pascal e Bella Ramsey. Le immagini mostrano i due protagonisti in un momento di apparente tranquillità, ma l’espressione preoccupata di Joel suggerisce che ci saranno parecchi pericoli da affrontare.

The Last of Us 2: nuovi personaggi in arrivo

La seconda stagione introdurrà anche nuovi personaggi importanti come Abby (Kaitlyn Dever), figura complessa e controversa che avrà un suo ruolo nella storia. Poi c’è Dina (Isabela Merced), giovane donna che instaurerà un legame speciale con Ellie, e Jesse (Young Mazino), amico di Ellie che si unirà al loro viaggio. È doveroso sottolineare che la stagione non coprirà l’intera trama del videogame, lasciando spazio a possibili sviluppi futuri. La decisione di dividere la storia in più stagioni potrebbe permettere agli sceneggiatori di approfondire i personaggi e le loro relazioni, per coinvolgere di più il pubblico.

La seconda stagione di The Last of Us promette già da ora di essere un evento imperdibile per i fan della serie e del videogioco. Introducendo nuovi personaggi nella trama e nell’ambientazione post-apocalittica, le emozioni, i colpi di scena e i momenti indimenticabili non mancheranno di certo. Non resta che attendere l’uscita nella prima metà del 2025 per scoprire cosa riserva il futuro a Joel ed Ellie e come si evolverà il loro pericoloso viaggio attraverso un mondo in rovina.

