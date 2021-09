Deathloop: dalla lista dei trofei emerge un dettaglio importante

Deathloop è finalmente in “rampa di lancio” e proprio oggi sono arrivati dettagli interessanti sulla lista dei trofei del gioco

I trofei di Deathloop sono ora disponibili prima del lancio del gioco targato Arkane Studios e Bethesda che avverrà la prossima settimana. All’inizio di oggi, 9 settembre, il sito specializzato PowerPyx ha pubblicato online un elenco completo di tutti i trofei del gioco suddetto e sembrano esserci dettagli degni di nota. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Deathloop: la lista dei trofei offre dettagli interessanti sul gameplay ma eviteremo qualsiasi tipo di spoiler sulla trama

L’elenco dei trofei fatto trapelare dal sito di cui sopra rivela che ci sarà un totale di 55 trofei PlayStation in palio all’interno di Deathloop, tra cui un platino, un oro, 11 argento e 42 trofei di bronzo in tutto. Si tratta indubbiamente di un bel mucchio di succulenti titoli virtuali per i cacciatori di trofei sempre affamati di nuove sfide.

Dopo aver esaminato l’elenco dei trofei recentemente rivelato per Deathloop, non ci sono importanti spoiler sulla trama all’interno dell’elenco stesso. Tuttavia, probabilmente è meglio evitare l’elenco se volete “entrare” nel mondo del nuovo gioco di Arkane senza che nulla dell’aspettativa venga rovinato, poiché ci sono descrizioni dei trofei che suggeriscono tecniche di assassinio speciali per ciascuno dei leader dei cultisti.

Dopo ben tre posticipi nell’ultimo anno, Deathloop è quasi arrivato, il lancio in tutto il mondo è previsto per il prossimo martedì 14 settembre su PC e PS5 (quest’ultima è un’esclusiva console a tempo). Per quanto riguarda la versione PC, è stato recentemente rivelato che il nuovo gioco di Arkane sarà effettivamente disponibile tramite Steam e non richiederà ai giocatori di PC di passare attraverso il launcher per PC di Bethesda per avviarsi. .

Per quello che abbiamo fatto finora del nuovo eclettico sparatutto di Arkane, vi consigliamo vivamente la nostra ampia anteprima di Deathloop del mese scorso per saperne di più. in più, qualora ve lo foste persi, vi suggeriamo anche di dare un’occhiata al trailer di gameplay in cui viene mostrato come saranno utilizzati i trigger adattivi e il feedback aptico di PS5.

