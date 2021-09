Fortnite: data e orario per l’evento Operazione Cieli di Fuoco

Con l’avvicinarsi del finale della Stagione 7, Epic Games ha condiviso un altro teaser per l’evento di Fortnite Operazione Cieli di Fuoco: scopriamo insieme data e orario per l’avvio dell’evento speciale

Epic Games continua a cavalcare l’onda del successo del suo titolo di punta attuale, con upgrade costanti, eventi e miglioramenti sensazionali che lo fanno avanzare, di aggiornamento in aggiornamento, verso l’olimpo dei game as a service. Un’attenzione e un investimento che hanno portato una grandissima fetta di videogiocatori, anche i più scettici, ad avvicinarsi al titolo, che ormai vanta una fanbase solida ed in continua espansione.

La Stagione 7 di Fortnite sta giungendo inesorabilmente al termine e la narrativa avanza incalzante settimana dopo settimana. In attesa dell’avvio della Stagione 8, Epic Games ha ovviamente preparato, come ad ogni cambio stagione importante, un grande evento speciale il cui nome ufficiale è, in questo caso, Operazione Cieli di Fuoco. L’isola di Fortnite è ormai invasa completamente dagli alieni, la Nave Madre la sovrasta e sembra non esserci più nulla da fare. L’estremo tentativo della Dottoressa Slone si chiama, per l’appunto, Operazione Cieli di Fuoco, un vero e proprio contrattacco a testa bassa in cui i nostri eroi dovranno prendere d’assalto proprio la Nave Madre. Epic Games ha rilasciato un altro teaser sui suoi canali ufficiali nelle scorse ore, ve lo lasciamo proprio qua sotto.

Fortnite Stagione 7: scopriamo insieme data e orario dell’evento Operazione Cieli di Fuoco

Partiamo subito dal presupposto che, a differenza di altri eventi avvenuti in passato, Operazione Cieli di Fuoco non potrà essere giocata successivamente. L’evento si attiverà oggi, domenica 12 settembre 2021, alle 22 italiane. Vi consigliamo, come sempre in questi casi, di effettuare il login un’oretta o mezz’ora prima dell’inizio dell’evento, per evitare che vi ritroviate invischiati in un sovraccarico dei server che vi impedisca di entrare.

Data e orario ci sono, ora non ci resta che aspettare l’avvio di Operazione Cieli di Fuoco per concludere questa Stagione 7 di Fortnite. Che cosa ne pensate? Siete curiosi di sapere che cosa ha Epic Games in serbo per noi? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!