Google Pixel 9: leak svelano colorazioni e sfondi “Swirling petals”

Google Pixel 9, nuovi leak rivelano colorazioni e sfondi “Swirling petals”, in arrivo ci sarebbero ben quattro modelli

In casa Google si scaldano i motori per il lancio della sua prossima serie flagship, Pixel 9, e un nuovo leak ci offre un assaggio delle colorazioni e degli sfondi che potremmo vedere sui nuovi dispositivi.

Google Pixel 9: quattro modelli in arrivo

Secondo il leak, la serie Pixel 9 includerà quattro modelli:

Pixel 9: il modello base, disponibile in Jade, Obsidian, Peony e Porcelain.

il modello base, disponibile in Jade, Obsidian, Peony e Porcelain. Pixel 9 Pro e 9 Pro XL: i modelli di fascia alta, disponibili in Hazel, Obsidian, Porcelain e Rose.

i modelli di fascia alta, disponibili in Hazel, Obsidian, Porcelain e Rose. Pixel 9 Pro Fold: il secondo smartphone pieghevole di Google, disponibile in Obsidian e Porcelain (o “gold”).

Sfondi “Swirling petals”

Oltre alle colorazioni, il leak rivela anche gli sfondi ufficiali della serie Pixel 9, chiamati “Swirling petals“. Questi sfondi astratti e colorati sono disponibili per il download da chiunque, offrendo un primo sguardo all’estetica dei nuovi dispositivi.

Sebbene i dettagli rimangano scarsi, il leak suggerisce un design rinnovato per la serie Pixel 9, con un modulo fotocamera posteriore più prominente e bordi più sottili. Con quattro modelli in arrivo, Google sembra voler ampliare la sua offerta di Pixel 9, coprendo una gamma più ampia di prezzi e esigenze. Il Pixel 9 base dovrebbe essere l’opzione più economica, mentre il Pixel 9 Pro Fold si rivolgerà agli utenti che cercano il massimo in termini di prestazioni e innovazione.

Conclusioni

Il lancio ufficiale della serie Pixel 9 è previsto per i prossimi mesi. Con questi nuovi leak, l’attesa per i nuovi flagship di Google cresce sempre di più. E voi che ne pensate degli dispositivi di casa Google? Fateci sapere la vostra nella sezione commenti, vi invito poi a seguire la nostra pagina Instagram e il nostro canale YouTube. Restate poi connessi su tuttotek.it per rimanere costantemente aggiornati su tutte le news dal mondo tech!