In questo articolo vi diremo cosa c’è da sapere su Deathloop, il nuovo immersive sim in prima persona di Arkane Studios

Da qui a dicembre sono in arrivo davvero tanti titoli molto attesi, ma certamente Deathloop è quello più eccentrico e misterioso. Il nuovo immersive sim di Arkane Studios vi permetterà di vestire i panni di un abile assassino intrappolato su di un isola in cui il tempo sembra ripetersi all’infinito.

Il titolo venne annunciato per la prima volta oltre due anni fa e nel corso del tempo ha subito diversi rinvii, ma ora finalmente sembra che siamo arrivati in prossimità della tanto attesa data di pubblicazione. In vista dell’uscita di Deathloop abbiamo quindi deciso di scrivere questo articolo, dove vi parleremo di cosa c’è da sapere prima di approcciarsi al nuovo titolo di Arkane Lione.

Ecco a voi Colt Vahn

Per prima cosa vogliamo farvi sapere di più su Colt Vahn, il protagonista di Deathloop. Colt è un abile assassino che è rimasto bloccato su Blackreef Island, una misteriosa isola intrappolata in un loop di 24 ore. Di base essere costretti a rivivere per sempre la stessa giornata non dev’essere piacevole e, come se non bastasse, la situazione è resa ancora più sgradevole dal fatto che tutti gli abitanti del luogo vorranno fare la pelle al protagonista.

Per riuscire a liberarsi da questo eterno tormento Colt dovrà cercare di sopravvivere ai tanti pericoli di Blackreef ed eliminare in una volta sola tutti i bersagli della sua lista. All’apparenza questo obiettivo potrebbe sembrare irraggiungibile, ma per fortuna il vostro protagonista avrà a disposizione sia armi devastanti che poteri sovrannaturali in grado di semplificare il suo arduo compito.

L’AEON Program – Deathloop: cosa sapere prima di approcciarsi al gioco

Blackreef Island è un luogo dove il tempo si comporta in maniera anomala, ma la situazione non è sempre stata così grave. Il loop temporale infatti è stato creato dall’AEON Program, un gruppo di folli individui che si sono stabiliti sull’isola per vivere una vita eterna e priva di conseguenze. Gli 8 fondatori del gruppo si fanno chiamare Visionari ed ognuno di loro possiede dei particolari dispositivi in grado di donargli abilità sovrumane.

Per liberarsi dalla sua prigionia Colt dovrà riuscire ad eliminare tutti gli 8 Visionari e oltretutto sarà costretto a farlo in un solo loop. Questo perché se anche solo uno dei fondatori dovesse sopravvivere allora la giornata continuerebbe a ripetersi all’infinito.

I membri di AEON sono tutti davvero molto eccentrici. Ci sono brillanti scienziati, ex mafiosi e addirittura cannibali ma nonostante le loro particolarità e abilità, ognuno di questi individui perderà la memoria all’inizio di ogni nuovo loop. Tra di loro però è presente Julianna Blake, un’assassina che come il nostro protagonista sembra essere pienamente cosciente del loop in cui è intrappolata. Purtroppo però, a differenza di Colt, Julianna si trova perfettamente a suo agio a Blackreef e cercherà in tutti i modi di impedire che il protagonista spezzi il ciclo dell’isola.

Il loop infinito – Deathloop: cosa sapere prima di approcciarsi al gioco

Il loop temporale di Blackreef Island dura esattamente 24 ore, quindi Colt avrà a disposizione solamente un giorno per eliminare tutti i suoi bersagli. All’inizio ovviamente fallirete diverse volte, ma con il tempo dovreste iniziare a memorizzare la posizione dei nemici e dei bersagli, semplificando così i tentativi successivi. Purtroppo per voi però gli abitanti dell’isola non resteranno fermi tutto il giorno negli stessi identici luoghi. Con il passare del tempo infatti i vari membri dei Visionari porteranno avanti la propria routine giornaliera, visitando luoghi diversi ed eseguendo azioni che potrebbero rendere più complessa la vostra caccia.

Perdere qualche minuto in più ad esplorare potrebbe quindi modificare sensibilmente la difficoltà richiesta per raggiungere i vostri bersagli. In alcuni casi però potreste essere voi a voler modificare i loro spostamenti in modo da semplificarvi il lavoro. Deathloop offre al giocatore la possibilità di scegliere tra tantissimi approcci differenti e solo facendo esperienza sul campo potrete scoprire quello più adatto al vostro stile di gioco.

Un arsenale niente male – Deathloop: cosa sapere prima di approcciarsi al gioco

Come vi abbiamo già anticipato nei paragrafi precedenti, Colt avrà a disposizione un arsenale di tutto rispetto per affrontare i pericoli di Blackreef. Il nostro assassino infatti potrà utilizzare letali strumenti di morte come fucili d’assalto, fucili da cecchino e pistole con un’elevatissima potenza di fuoco. Inoltre Colt sarà in grado di utilizzare anche strumenti meno convenzionali per uccidere furtivamente i suoi bersagli. Ad esempio per eliminare dalla distanza un nemico senza allertare i suoi compagni potrete contare su una silenziosa spara-chiodi, mentre per le uccisioni ravvicinate avrete a disposizione un affidabile machete.

Dovete sapere però che l’ampio arsenale di Deathloop non sarà l’unica cosa a cui potrete affidarvi per sopravvivere. Colt è in fatti di utilizzare un gran numero di abilità sovrumane in grado di fornirgli un grosso vantaggio sui suoi nemici. Per il momento sappiamo dell’esistenza di poteri come lo scatto, la telecinesi e una sorta di resurrezione, ma di sicuro nel corso del gioco potrete utilizzarne anche tanti altri.

Inoltre sia le armi che le abilità potranno essere modificate e potenziate attraverso trinket e lastre. Questi oggetti sono ben nascosti all’interno di Blackreef Island e vi permetteranno di migliorare i vostri poteri oppure addirittura modificare le proprietà delle armi da fuoco.

Imprevisti in agguato – Deathloop: cosa sapere prima di approcciarsi al gioco

Un’ultima cosa molto importante che dovete sapere su Deathloop riguarda la sua componente multiplayer. Nel corso dei vostri loop infatti potreste essere attaccati da un giocatore che impersona Julianna Blake, l’assassina di cui vi avevamo già parlato in precedenza. L’arrivo di un giocatore all’interno della vostra partita sarà sempre segnalato tramite la radio, ma successivamente il vostro inseguitore potrà darvi la caccia in piena libertà.

Alcuni giocatori potrebbero attaccarvi a muso duro, altri potrebbero optare per un approccio più furtivo, mentre altri ancora potrebbero sfruttare a proprio vantaggio i pericoli dell’isola. In ogni caso questi attacchi complicheranno davvero molto le vostre partite dato che, anche in caso riusciate a sopravvivere, potreste finire col perdere troppo tempo e perdere di vista i vostri bersagli. Fortunatamente però i giocatori che preferiscono giocare senza imprevisti avranno la possibilità di disattivare completamente la componente multiplayer tramite le opzioni.

Questo è tutto!

Qui si conclude il nostro articolo su cosa sapere prima di giocare a Deathloop. Adesso grazie a questa guida saprete sicuramente a cosa andrete incontro una volta che il gioco completo sarà rilasciato.

