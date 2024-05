Cupra Tavascan: il primo SUV coupé elettrico del marchio spagnolo

È in arrivo dalla Spagna un nuovo modello di SUV coupé elettrico moderno e potente: Cupra Tavascan. Conosciamolo da vicino

La Cupra Tavascan, primo SUV coupé completamente elettrico del marchio spagnolo, si presenta come un’affascinante combinazione di stile, prestazioni e tecnologia. Forte del successo del 2023, il brand punta a conquistare nuovi mercati, inclusi gli Stati Uniti, con una gamma di modelli elettrificati ad alte prestazioni. La nuova auto incarna la visione del marchio di un futuro sostenibile e sportivo, offrendo un’esperienza di guida emozionante senza rinunciare all’eleganza e alla praticità. Sviluppata sulla piattaforma modulare MEB del gruppo Volkswagen, il SUV si distingue per il suo design sportivo. Le linee affilate, i fari a LED Matrix con firma luminosa a tre triangoli e la silhouette slanciata gli conferiscono un carattere dinamico. L’interno, spazioso e confortevole, presenta un ambiente tecnologico e raffinato, con materiali di alta qualità e soluzioni innovative come la “spina dorsale” che collega la console centrale alla plancia.

Cupra Tavascan: due versioni disponibili del nuovo SUV

Al lancio, il SUV sarà disponibile in due versioni: una con motore posteriore da 286 CV e una a trazione integrale con doppio motore da 340 CV. Entrambe le versioni sono alimentate da una batteria da 77 kWh, che garantisce un’autonomia fino a 568 km nel ciclo WLTP per la versione a singolo motore e fino a 522 km per quella a doppio motore. La ricarica rapida in corrente continua permette di raggiungere l’80% della capacità in circa 30 minuti. L’abitacolo è tecnologico, con un ampio display da 15 pollici per il sistema di infotainment, il più grande mai montato su questo modello, e un Digital Cockpit da 5,3 pollici.

I sedili sportivi e la plancia rivestita in materiali di alta qualità offrono comfort elevato e guida dinamica. La parte tecnologia si completa con il sistema di infotainment avanzato, connettività totale e una serie di funzioni di assistenza alla guida. Le cinque modalità di guida (Range, Comfort, Performance, Cupra, Individual e Traction) permettono di adattare il comportamento della vettura alle diverse condizioni stradali. L’assetto sportivo e la trazione integrale (nella versione VZ) garantiscono una tenuta di strada impeccabile, anche su percorsi impegnativi. Quanto costerà la Cupra Tavascan? Il prezzo di partenza sarà di 52.600 euro per l’allestimento Endurance Immersive.

