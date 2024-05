AGON by AOC presenta i nuovi monitor da gioco della serie G4

AGON by AOC, uno dei principali marchi mondiali nel settore dei monitor da gioco e degli accessori IT, ha introdotto le novità della serie G4 del rinomato portafoglio AOC GAMING: i modelli 24G4XE da 23,8″ e 27G4XE da 27″

Questa nuova serie, lanciata quest’anno, si distingue per il design ispirato agli aerei stealth ed è già disponibile sul mercato, includendo anche i modelli Full HD 24G4X e 27G4X regolabili in altezza e il modello QHD Q27G4X.

I modelli 24G4XE e 27G4XE, pensati per i giocatori che cercano alte prestazioni a un prezzo contenuto, offrono un design minimalista ma mantengono specifiche di alto livello come una frequenza di aggiornamento di 180 Hz e tempi di risposta fino a 1 ms GtG. Questi modelli sono resi più accessibili per soddisfare la domanda di esperienze di gioco competitive a costi più bassi.

La serie G4, annunciata quest’anno, sostituisce i precedenti e pluripremiati modelli G2. Questa serie è caratterizzata da un design nero ispirato agli angoli acuti di un aereo stealth e presenta nuove caratteristiche estetiche e funzionali, continuando a offrire un eccellente rapporto qualità-prezzo.

I nuovi modelli base della gamma AOC GAMING, rispetto ai precedenti modelli da 144/165 Hz, vantano una frequenza di aggiornamento di 180 Hz, migliorando nitidezza e fluidità del movimento. I modelli precedenti FHD 24G4X e 27G4X, così come il QHD Q27G4X, offrono supporti regolabili in altezza per una postura sana e usabilità ottimale.

La principale differenza tra i modelli 24G4XE e 27G4XE e i loro predecessori è il supporto semplificato, che offre una regolazione dell’inclinazione (-5/23°) per soddisfare le esigenze ergonomiche di base, riducendo al contempo il costo complessivo. Questi modelli sono compatibili con strumenti di regolazione come scrivanie regolabili o bracci per monitor, permettendo una visione ottimale. I nuovi 24G4XE e 27G4XE completano la serie con supporti più semplici e a un prezzo conveniente.

Entrambi i modelli 24G4XE e 27G4XE mantengono le apprezzate specifiche dei loro predecessori regolabili in altezza, con display rispettivamente da 23,8″ e 27″. Ogni monitor utilizza un pannello Fast IPS con risoluzione Full HD (1920×1080), una frequenza di aggiornamento di 180 Hz e un tempo di risposta GtG fino a 1 ms per un’esperienza di gioco fluida. Con una luminosità di 300 nits, un rapporto di contrasto di 1000:1 e il supporto HDR10, questi monitor offrono immagini vivide e realistiche.

Progettati per la versatilità, entrambi i modelli presentano un design senza cornice su tre lati, ideale per configurazioni multi-monitor. Sono dotati di funzionalità di montaggio VESA 100×100, che permettono di utilizzare bracci per monitor per regolazioni personalizzate. Il supporto Adaptive-Sync garantisce prestazioni fluide con frame rate variabili, rendendo questi monitor perfetti per il gaming. Il nuovo menu OSD intuitivo e il software leggero G-Menu offrono funzioni specifiche per il gioco, come Smart Crosshair e Shadow Control.

La connettività è assicurata con 2 ingressi HDMI 2.0, 1 DP 1.4 e due altoparlanti da 2W per un’esperienza multimediale completa. I monitor 24G4XE e 27G4XE sono adatti sia per il gaming moderno che per altre esigenze di intrattenimento e attività quotidiane.

I modelli AOC GAMING 24G4XE e 27G4XE sono già disponibili sul mercato rispettivamente a 159€ e 189€, con una garanzia di 3 anni.

