Oppo Reno12 Pro: pronto al debutto con specifiche interessanti

Oppo Reno12 Pro si prepara al debutto con un processore potente Dimensity 9300 e display AMOLED 6.7″ 1080p

Oppo ha recentemente svelato ufficialmente il Reno12 Pro, smartphone che sta facendo parlare di sé in vista del lancio previsto per il 23 maggio. Ora, grazie alla certificazione ottenuta su TENAA, possiamo conoscere in dettaglio le sue specifiche tecniche.

Oppo Reno12 Pro: specifiche tecniche

Il nuovo arrivato si preannuncia come un dispositivo sottile ed elegante, con un profilo di soli 7.6 mm. Sotto la scocca batte un processore potente con frequenza di clock a 3.25 GHz, caratteristica che identifica in modo pressoché inequivocabile il chipset Dimensity 9300 di MediaTek. Il display è un generoso AMOLED da 6.7 pollici con risoluzione Full HD+ (1080p) e, verosimilmente, refresh rate a 120 Hz per un’esperienza di visualizzazione fluida e appagante. Al centro dello schermo troviamo un piccolo foro che ospita la fotocamera anteriore da ben 50 MP, perfetta per selfie di qualità.

Passiamo al comparto fotografico posteriore, che si preannuncia davvero interessante. Oppo ha infatti scelto di equipaggiare il Reno12 Pro con una tripla fotocamera composta da un sensore principale da 50 MP, accompagnato da un altro sensore da 50 MP dedicato allo zoom telefoto e da un sensore ultra grandangolare da 8 MP. Questa configurazione promette scatti nitidi e ricchi di dettagli in qualsiasi condizione di luce.

Autonomia e OS

L’autonomia è garantita da una generosa batteria da 5.000 mAh, che dovrebbe supportare la ricarica rapida cablata a 80W, consentendo così di ripristinare velocemente i livelli di carica. TENAA ci svela inoltre la presenza di Android 14 come sistema operativo (con interfaccia ColorOS 14 personalizzata da Oppo), un lettore di impronte digitali integrato nel display e dimensioni contenute in 161.4 x 74.8 x 7.6 mm per un peso di soli 183 grammi.

Prezzo e disponibilità

Il design si preannuncia elegante e moderno, disponibile in tre colorazioni: Oro, Viola e Nero. L’unico dettaglio ancora avvolto dal mistero è il prezzo, che verrà ufficializzato da Oppo proprio in occasione del lancio fissato per il prossimo giovedì 23 maggio. Non resta che attendere per scoprire quanto costerà l’atteso Reno12 Pro e valutare se possa rappresentare un’opzione interessante per il rinnovo del proprio smartphone.

