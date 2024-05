Lamborghini Huracan 634: 10.000 giri in totale con il V8 biturbo ibrido

Nasce la nuova Lamborghini Huracan 634, con un motore V8 turbo biturbo ibrido che la renderà una vera potenza su strada

La Lamborghini Huracan 634 segna un nuovo capitolo nella storia delle supersportive, abbandonando il tradizionale V10 Audi per un innovativo motore V8 biturbo da 4 litri. Grazie all’elettrificazione e a un’accurata messa a punto, questo propulsore eroga ben 800 CV tra i 9.000 e i 9.750 giri, con una coppia massima di 730 Nm tra i 4.000 e i 6.000 giri al minuto. Ma la vera sorpresa è il regime massimo di rotazione: la zona rossa si attesta a 10.000 giri, un valore straordinario per un motore stradale, che lo avvicina alle prestazioni dei bolidi da competizione. Con tutte queste prestazioni, la vettura si inserisce di diritto nella gamma delle High Performance Electrified Vehicle (HPEV), affiancando la Revuelto con il suo V12 da 1.015 CV e la Urus SE ricaricabile da 800 CV.

Lamborghini Huracan 634: un gioiello di tecnologia ibrida

Il cuore pulsante di questa nuova supersportiva è ovviamente il motore V8 biturbo da 4.0 litri, con una potenza specifica di 200 CV/litro. Questo è abbinato a un motore elettrico a flusso assiale posteriore, posizionato tra il motore termico e il cambio doppia frizione. Un sistema ibrido capace di generare un picco di 300 Nm e 110 kW a 3.500 giri/min. Raggiungere prestazioni eccezionali è un gioco da ragazzi, paragonabili a quelle del V10 aspirato della precedente generazione.

Ma l’auto non è solo potenza bruta. Il nuovo V8 è un vero e proprio gioiello di ingegneria, con soluzioni tecniche all’avanguardia come l’albero motore a piano piatto, le bielle in titanio, l’iniezione diretta centrale ad alta pressione e il sistema di valvole “finger follower”. Queste caratteristiche, unite alla particolare disposizione dei turbocompressori all’interno della “V” del motore, garantiscono un’efficienza termica e fluidodinamica ottimale, consentendo al propulsore di raggiungere regimi di rotazione elevatissimi e di esprimere prestazioni straordinarie. La Lamborghini Huracan 634 è veramente una bomba su strada.

