Call of Duty Warzone: ecco i primi dettagli della nuova mappa Caldera

Call of Duty Warzone si rinnova con l’introduzione di una nuova mappa, con il nome di Caldera, andando a sostituire Verdansk

Finalmente, con l’arrivo di Call of Duty: Vanguard, anche il battle royale di Activision Warzone, che ha fatto e fa tuttora numeri da capogiro, andrà a rivoluzionarsi a sua volta. Durante un evento World Premiere dedicato al nuovo capitolo di CoD tenutosi mercoledì, sono state date delle giacche speciali che che includevano anche un’illustrazione panoramica di questa nuova setting di Warzone, che andrà a prendere il posto della tanto giocata Verdansk. La nuova mappa, dal nome di Caldera, porterà Call of Duty Warzone verso un’ambientazione che avrà luogo nell’Oceano Pacifico del 16 maggio del 1941, dunque un periodo decisamente meno recente rispetto a quello trattato finora dal gioco.

L’introduzione della nuova mappa Caldera in Call of Duty Warzone

Con la prossima nuova mappa il gioco conosciuto finora come Call of Duty Warzone prenderà il nome di Warzone Pacific, salutando la vecchia Verdansk attraverso un evento a tempo limitato denominato Operazione: Flashback, che si terrà il 18 novembre e ricompenserà i giocatori che vi parteciperanno. Dal 24 novembre gli utenti potranno ottenere ulteriori dettagli riguardanti Caldera ed i suoi maggiori punti di interesse, attraverso il completamento di alcune sfide su Vanguard e Warzone. Il saluto finale alla scorsa mappa si chiuderà in seguito con un gran botto, mostrando in diretta il 30 novembre la sua totale distruzione, rendendo così Caldera l’unico campo di battaglia disponibile.

🚨 High Quality Image of the #Warzone Pacific Caldera Map! 🚨 POI’s City Capital

Taro Farms

Submarine Base

Beach Defenses

Fishing Village

Ancient Structures

Naval Shipyard

Ore Processing Docks

Volcano

Phosphor Mines

Airport#Vanguard pic.twitter.com/elxAooDuCP — ModernWarzone (@ModernWarzone) November 4, 2021

In Caldera ci sarà una varietà di biomi impressionante, una maggiore verticalità e delle location completamente originali: queste includeranno un aeroporto, un vulcano, delle miniere di fosforo, una base per sottomarini e un villaggio di pescatori. La nuova mappa di Call of Duty Warzone sarà accessibile a partire dal 2 dicembre per coloro che hanno acquistato Vanguard, mentre dal 3 dicembre saranno inclusi anche i soli giocatori di Warzone. Inoltre, con l’uscita di Vanguard il 5 novembre, verrà infine aggiunto nel popolare battle royale di Activision il sistema anti-cheat Ricochet, che andrà a creare non pochi grattacapi ai cheater presenti da tempo nel gioco.

Continuate a seguirci su tuttoteK per altre notizie videoludiche, e date un’occhiata allo store di Instant Gaming per nuovi giochi a prezzi scontati.