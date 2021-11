Call of Duty 2022: torneranno le mappe classiche di Modern Warfare 2 su Warzone

Call of Duty 2022 cambierà Warzone con una nuova modalità di gioco e una nuova mappa basata sul quelle presenti in Modern Warfare 2

Secondo quanto riferito dagli ultimi rumor, Call of Duty 2022 è praticamente Modern Warfare 2, sequel di Modern Warfare uscito nel 2019, e sembra che Infinity Ward stia pianificando di scuotere seriamente il franchise. Sembrerebbe che una nuova mappa di Warzone basata sulle classiche mappe del vecchio Modern Warfare 2 uscirà insieme al gioco, così come una nuovissima modalità di gioco che non è mai stata vista prima in un titolo di Call of Duty. Le informazioni provengono da Tom Henderson, famoso leaker di Call of Duty e Battlefield.

Call of Duty 2022 porterà con sé molta nostalgia ai fan

Questa ultima notizia di Call of Duty 2022 arriva pochi giorni dopo che un altro rumor, questa volta pubblicato su Video Games Chronicle sulla base di un tweet di @ralphsvalve, account di notizie su Call of Duty. La notizia afferma che Call of Duty 2022, o meglio Modern Warfare 2, avrà un nuovo “sistema morale“, animazioni delle armi rinnovate, violenza e sangue a volontà, ispirandosi a film come Sicario e Non è un paese per vecchi.

Il leaker afferma che ci saranno momenti intensi in cui il tuo personaggio reagirà di conseguenza per sopravvivere, inclusa una sequenza di imboscate in cui il tuo personaggio, in preda al panico, lotterà per inserire il caricatore nella pistola. Ciò porterebbe far pensare che cui ci sarà un inceppamento delle armi in Call of Duty 2022, ma nulla di tutto questo è stato ancora ufficialmente confermato. L’account in questione ha un numero di follower piuttosto basso e si è unito a Twitter solo il 20 ottobre di quest’anno, sebbene le fonti di Video Games Chronicle abbiano confermato che molti dettagli sono per lo più corretti. Non ci resta che attendere Infinity Ward per maggiori informazioni a riguardo.

