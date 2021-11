Final Fantasy XIV: Endwalker svela il suo trailer di lancio

Final Fantasy XIV: Endwalker è ormai alle porte e Square Enix decide di svelare il trailer di lancio per alimentare l’attesa

Dopo la triste notizia dell’uscita di Final Fantasy XIV: Endwalker ufficialmente posticipata, Square Enix tira su l’umore dei fan svelando il filmato di lancio del gioco. Dalla durata di ben circa 5 minuti, il video mostra l’espansione del gioco in tutto il suo splendore con nuove sequenze cinematografiche sui personaggi, combattimenti epici e molto altro.

Il trailer di lancio di Final Fantasy XIV: Endwalker è pieno di magia

Ovviamente il trailer di lancio mostra molte sequenze riguardanti la storia di Endwalker che non stiamo ad approfondire troppo per evitare spoiler. Possiamo solo dire che Final Fantasy 14: Endwalker concluderà la storia di Hydaelyn e Zodiark e porterà a termine la storia iniziata in A Realm Reborn, inoltre, includerà anche due nuove classi tra un guaritore e un DPS da mischia. Le novità non finiscono qui, perché per la prima volta i giocatori potranno andare addirittura sulla Luna. Final Fantasy XIV: Endwalker , che ha recentemente superato i 24 milioni di giocatori, risulta uno dei MMORPG più apprezzato degli ultimi tempi.

La saga di Final Fantasy ormai ha lasciato il segno nella storia dei migliori JRPG di sempre e vedere il successo di questo capitolo pur differenziandosi dagli altri per il genere di appartenenza, lascia veramente di stucco. Ricordiamo che Final Fantasy XIV: Endwalker è disponibile per PS4, PS5 e PC. L’accesso anticipato a FFXIV Endwalker inizierà il 3 dicembre 2021, con il rilascio ufficiale il 7 dicembre 2021. Sono state anche programmate già due patch, la 6.01 e la 6.05, che saranno disponibili rispettivamente dal 21 dicembre e dal 4 gennaio.

