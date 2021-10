Aggiornamento COD: tutte le novità della Season 6 di Cold War e Warzone

In questo articolo potrete trovare tutte le novità più importanti introdotte con l’aggiornamento della Season 6 di COD: Warzone e Cold War

Call of Duty: Black Ops Cold War, il nuovo FPS sviluppato da Treyarch e Raven Software, ormai è disponibile da un bel po’ di tempo ma nonostante ciò continua ad essere davvero molto giocato. Questo è dovuto ovviamente alla qualità del titolo, ma anche alla costante aggiunta di nuovi contenuti. Da pochissimo infatti è stata rilasciata la patch per la Season 6 di COD: Black Ops Cold War e in questo articolo potrete trovare tutte le novità più importanti introdotte con questo aggiornamento.

Un download davvero importante

Questa volta, sia che giochiate con COD: Warzone oppure Cold War, il peso dell’aggiornamento per la Season 6 non cambierà molto. In ogni caso però per giocare avrete comunque bisogno di scaricare una patch davvero molto grande. Qui di seguito troverete il peso dell’aggiornamento su ogni piattaforma: 30.6 GB su PS4, 30.6 GB su PS5, 30.1 GB su Xbox One, 30.1 GB su Xbox Series X | S e 39.3 GB su PC. Inoltre gli utenti PC dovranno avere almeno 10 GB di spazio libero aggiuntivo per il processo di installazione della patch e, in caso posseggano sia Warzone che Modern Warfare, dovranno scaricare circa 1 GB in più.

Multiplayer – Le novità dell’aggiornamento della Season 6 di COD: Warzone e Cold War

Iniziamo subito parlando delle novità relative al multiplayer di COD: Black Ops Cold War che saranno introdotte con l’aggiornamento della Season 6:

Deprogram 6v6 (lancio) Questa nuova arena multiplayer è sicuramente una delle più particolari mai viste in un Call of Duty. In questa mappa di dimensioni medie infatti i giocatori entreranno all’interno della folle mente di Adler e avranno addirittura la possibilità di spostarsi attraverso diverse porte rosse.

(lancio) Amerika 6v6 (lancio) Questa nuova mappa è ambientata all’interno di una struttura di allenamento sovietica che simula una comune cittadina americana.

(lancio) Gluboko 3v3 e 2v2 (lancio) Ambientata all’interno di un quartier generale del KGB, Gluboko vi permetterà di cimentarvi in accesi scontri tra squadre composte da 2 oppure 3 giocatori.

(lancio) The Haunting (dal 19 ottobre) The Haunting è un nuovo evento multiplayer che sarà disponibile per tutti i giocatori a partire dal 19 ottobre. Al momento non si sa ancora molto su questa modalità, se non che ovviamente sarà a tema Halloween.

(dal 19 ottobre) Aggiunta la playlist Deprogram 24/7 (lancio)

Aggiunta la playlist Face Off Gluboko 24/7 (lancio)

Aggiunte 20 nuove sfide multiplayer per la stagione

Zombi – Le novità dell’aggiornamento della Season 6 di COD: Warzone e Cold War

L’aggiornamento della Season 6 aggiunge anche tanti contenuti relativi alla modalità Zombi di COD Cold War:

Forsaken (lancio) Forsaken è l’ultima mappa Zombi a round che sarà aggiunta a Cold War e rappresenta il finale della prima parte della storia di Dark Aether. In questo scenario Requiem cercherà di fermare per l’ennesima volta il Gruppo Omega, intenzionato ad attirare nella nostra dimensione la terribile creature chiamata The Forsaken.

(lancio) Il Chrysalax (lancio) Il Chrysalax è la nuova Wonder Weapon aggiunta alla modalità Zombie con la nuova mappa Forsaken e di sicuro non vedrete l’ora di provarla. Quest’arma infatti è in grado di avere ben due forme distinte, quella di ascia e quella di fucile. In modalità ascia potrete eliminare numerosi zombi con un solo colpo e lanciare letali fendenti a distanza. In modalità fucile invece avrete a disposizione una potentissima arma da fuoco automatica in grado di trasformare gli zombi colpiti in devastanti bombe di Aetherium.

(lancio) Aggiunte due nuove armi di supporto (lancio) Con l’avvento di Forsaken saranno aggiunte anche due nuove armi di supporto per la modalità Zombie: il cannone a mano e l’ARC-XD. La prima è una letale arma da fuoco in grado di eliminare i nemici d’élite con pochi colpi ben assestati oppure sgomberare facilmente un’area. L’ARC-XD invece è un piccolo veicolo esplosivo che vi permetterà di guidare tra gli zombie ed eliminarli con dei potenti impulsi di Aetherium.

(lancio) Aggiunto il PHD Slider (lancio) Il PHD Slider è un nuovo potentissimo perk che vi permetterà di diventare immuni ai danni delle vostre armi esplosive e vi consentirà addirittura di generare letali esplosioni cadendo da altezze elevate oppure scivolando.

(lancio) La Wonder Weapon D.I.E. ora può essere potenziata nel Pack-a-Punch

Diverse aggiunte e miglioramenti per Dead Ops Arcade 3

Aggiunte 20 nuove sfide zombie per la stagione

Warzone – Le novità dell’aggiornamento della Season 6 di COD: Warzone e Cold War

La Season 6 ovviamente ha portato anche delle novità per Warzone:

Crepe nella mappa (lancio) A causa dei dispositivi sismici piazzati da Adler, ora la mappa di Verdansk è completamente devastata da profonde crepe che vanno dalla zona dello stadio fino a downtown. Questi solchi renderanno gli spostamenti molto più complicati ma potrebbero anche portare alla luce diversi segreti.

(lancio) Aperti 3 bunker della seconda guerra mondiale (lancio) Con l’arrivo della Season 6 sarà anche possibile esplorare ben 3 nuovi bunker della seconda guerra mondiale situati nei pressi di Radar Array, dell’aeroporto e di Boneyard. Questi luogo presentano al loro interno davvero tanto loot e, come se non bastasse, nascondono anche tanti segreti.

(lancio) Nuovo gulag (lancio) Adesso è disponibile un nuovo gulag molto simile a quello disponibile al lancio di Warzone ma che presenta alcune piccole differenze.

(lancio) La serie di uccisioni RC-XD è stata rimossa fino a nuovo avviso

Disponibili nuovi loadout nel gulag

Aggiunte la nuove armi della season alla pool del loot

Armi e operatori – Le novità dell’aggiornamento della Season 6 di COD: Warzone e Cold War

Questo nuovo aggiornamento inoltre arricchirà il gioco con nuove armi e ovviamente anche nuovi operatori:

.410 Ironhide (lancio) Il .410 Ironhide è un letale fucile a pompa manuale che vanta un’elevata cadenza di fuoco e buona gittata. Quest’arma è in grado di eliminare i nemici con due colpi ben assestati oppure con un singolo proiettile da distanza molto ravvicinata.

(lancio) Grav (lancio) Questo fucile d’assalto automatico vanta cadenza di fuoco e gittata molto elevate, ed è in grado di infliggere danni moderati dalla media distanza.

(lancio) Ascia (lancio) Grazie a questa letale arma da mischia a due mani potrete eliminare con facilità tutti i vostri avversari.

(lancio) LAPA (in arrivo durante la stagione) Questa mitraglietta automatica è abbastanza precisa ed infligge molti danni, ma rispetto alle altre armi di questa categoria soffre a causa di un rateo di fuoco ridotto.

(in arrivo durante la stagione) Falce e martello (in arrivo durante la stagione) Grazie a queste due armi ravvicinate potrete eliminare i vostri avversari in pieno stile URSS.

(in arrivo durante la stagione) Alex Mason (lancio) Alex Mason è un membro della CIA che ha svolto il ruolo di protagonista nel primo Call of Duty: Black Ops e ora sta finalmente ritornando come operatore della NATO.

(lancio) Sergente Arthur Kingsley (lancio) Il sergente Arthur Kingsley è un operatore che sarà disponibile subito per tutti i giocatori che hanno preordinato il nuovo Call of Duty: Vanguard.

(lancio) Fuze (in arrivo durante la stagione) Fuze è un soldato assunto da Perseus per la sua grande esperienza nel disinnescare pericolosi ordigni bellici e avrà il compito di fermare i letali dispositivi sismici che hanno devastato Verdansk. Questo nuovo operatore del patto di Varsavia sarà disponibile nel corso della stagione.

(in arrivo durante la stagione)

Questo è tutto

