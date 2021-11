Marvel’s Avengers: Spider-Man verrà presentato ufficialmente prossima settimana

Spider-Man andrà ad aggiungersi alla truppa di Marvel’s Avengers il 30 novembre, non prima di essere presentato ufficialmente da Square Enix la prossima settimana: scoprite con noi tutti i dettagli in merito

Non è ormai un segreto che Marvel’s Avengers abbia deluso praticamente chiunque. In primis i videogiocatori, che si aspettavano decisamente un videogioco completamente diverso, più votato a meccaniche evocative e una campagna single-player emozionante (vero, Guardians of the Galaxy?), che alle microtransazioni e al vil denaro. Ha deluso la stampa, che alla fine dei conti fa sempre parte della cerchia dei videogiocatori, seppur con un “potere” in più (qui la nostra recensione!). E, infine, ha deluso anche Square Enix, che ha recentemente rimosso i potenziamenti XP acquistabili con valuta reale, decretandolo un vero e proprio fallimento commerciale. Insomma, che tristezza.

La delusione cocente non sta però fermando Crystal Dynamics ed Eidos Montreal dal continuare a supportare il gioco con nuovi update ed espansioni. La più recente è stata quella dedicata a Black Panther e, il prossimo 30 novembre, un nuovo grosso aggiornamento aggiungerà un eroe particolarmente amato dal pubblico. Confermato negli scorsi giorni tramite un blog post sui canali ufficiali, l’arrivo di Spider-Man verrà ufficializzato la prossima settimana in uno stream da parte degli sviluppatori. Tramite alcuni utenti Twitter abbiamo già avuto la possibilità di dargli un’occhiata mentre è all’opera in Marvel’s Avengers, vi lasciamo il thread qua sotto.

Spider-Man arriva in Marvel’s Avengers: tutti i dettagli la prossima settimana

Nello stesso stream verranno mostrati anche i suoi costumi e scopriremo se sarà anche confermato che il personaggio sarà esclusivo della versione PS4 e PS5 di Marvel’s Avengers. Spider-Man avrà anche il suo arco narrativo e le sue cutscenes all’interno del gioco. Staremo a vedere quanto questo potrà risollevare le sorti di un titolo così sfortunato.

Ricapitolando: Spider-Man arriverà in Marvel's Avengers con un grosso aggiornamento previsto il 30 novembre venturo, ma verrà ufficialmente presentato da Square Enix la prossima settimana con uno stream dedicato.