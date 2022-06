Blocco note di Windows 11: più lento dell’app Win32 originale

Il nuovo Blocco note di Windows 11 è apparentemente più lento dell’app Win32 originale, scopriamolo insieme in questo articolo

Microsoft, ha reso disponibile il nuovo Blocco note per tutti gli utenti di Windows 11. Aggiornato poche settimane fa, dopo averlo testato con un gruppo limitato di utenti. Il nuovo Blocco note corrisponde all’aspetto rinnovato del sistema operativo. Simile a Paint e ad altre app di Office, è stato aggiornato con un restyling Fluent Design, che porta angoli arrotondati in molte aree.

Blocco note include anche la compatibilità con la modalità oscura e ha un bell’aspetto su Windows 11. Presenta anche un nuovo carattere per pulsanti, menu e altro. È l’aggiornamento più significativo del Blocco note da anni, poiché l’interfaccia generale dell’app è rimasta invariata per diversi anni.

Il nuovo Blocco note

Blocco note è sempre stata un’app di modifica del testo semplice e veloce per Windows, ma apparentemente è più lenta del solito su Windows 11. Ci sono diversi post di Feedback Hub che evidenziano i problemi di prestazioni dell’app, incluso un bug in cui lo scorrimento verticale non sembra fluido.

Ecco una dichiarazione di un utente che ha potuto testarlo per prima:

L’animazione di scorrimento verticale in Blocco note 11 non è corretta ed è incoerente con altre app di Windows (Explorer non si anima affatto e scorre solo in base alla quantità di linee configurate, Impostazioni e Edge scorrono a una velocità rapida). Blocco note su Windows 11 11 scorre in base alla quantità di righe configurate, ma lo fa molto lentamente. Non dovrebbe animarsi affatto o animarsi più velocemente.

C’è un altro problema in cui il Blocco note non elaborerà i testi rapidamente quando incolli fino a 500.00 righe da app come Microsoft Excel.

Un altro utente ha osservato:

Il tempo di caricamento del Blocco note è infinitamente lento e in realtà non finisce mai. Anche incollare il testo copiato dal blocco note stesso è molto lento. Era abbastanza veloce nella versione Win32.

Microsoft ha riconosciuto i problemi di prestazioni e verranno risolti con il prossimo aggiornamento

Per fortuna, Microsoft ha riconosciuto che Blocco note presenta problemi di prestazioni e che verrà risolto nel prossimo aggiornamento che è in fase di test. Secondo i funzionari Microsoft, l’aggiornamento del Blocco note apporterà ulteriori miglioramenti delle prestazioni quando si scorrono file molto grandi o si sostituisce una grande quantità di testo.

Ad esempio, se copi testi da un documento Word e lo incolli in Blocco note e provi a scorrere, Blocco note non funzionerà più lentamente. Microsoft sta anche migliorando l’accessibilità per l’utilità di lettura dello schermo, il ridimensionamento del testo e altro ancora. L’aggiornamento fa ora uso di tecnologie assistive già disponibili nel sistema operativo.

Microsoft ha anche aggiornato il Blocco note con il supporto ARM64 nativo, quindi le prestazioni ora sono ovviamente migliori sui dispositivi ARM64 nella versione 11.2204. Vedrai prestazioni più veloci e migliori quando sarà disponibile l’aggiornamento per Blocco note.

