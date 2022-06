uest’eQuest’estate, in occasione dell’importante anniversario, il Gruppo LEGO celebra il potere della creatività con 8 settimane di gioco dedicate a bambini, famiglie e amanti del brand

La storia del Gruppo LEGO ebbe inizio novant’anni fa, quando un falegname danese creò una linea di piccoli giocattoli in legno nel suo laboratorio di Billund, in Danimarca. La sua prima collezione era composta da un modesto numero di oggetti, 36 per la precisione, tra cui automobili, aeroplani e yoyo, tutti realizzati con cura per aiutare i bambini del luogo a conoscere il mondo attraverso il gioco. Quello che Ole Kirk Kristiansen non poteva sapere nel lontano 1932, è che il Gruppo LEGO sarebbe diventato una delle più grandi aziende di giocattoli al mondo e che avrebbe ispirato milioni di bambini e bambine.

La passione di Ole per i giocattoli di alta qualità è rimasta nel tempo come eredità del brand. Lo dimostra il nome stesso “LEGO” che deriva da due parole danesi “Leg” e “Godt”, che significano “Giocare bene”. E ora, la nuova ricerca “LEGO Play Well Study” commissionata dal Gruppo, dimostra che il gioco non è solo divertente, ma anche parte integrante dello sviluppo infantile, della felicità e del benessere familiare.

LEGO: ecco le iniziative per il 90° anniversario!

I festeggiamenti dedicati ai 90 anni del mattoncino arrivano anche in Italia e per celebrare questa importante sono state istituite 8 settimane di gioco: tante divertentissime iniziative che animeranno tutti i LEGO Store italiani. Tra queste, la divertentissima e colorata Wheel Station, una sorta di “gira la ruota” per creare e ricreare con la propria creatività: i visitatori infatti sono invitati a girare la ruota, creare la propria versione dell’oggetto indicato, per poi rigirare ancora e dare vita a qualcosa di nuovo.

Fino al 10 agosto inoltre, i fan e le fan del mattoncino avranno la possibilità di partecipare al “Gran Concorso 90 anni di gioco LEGO”. Acquistando almeno 19.90 € di prodotti LEGO, si avrà l’opportunità di vincere tanti premi e gadget esclusivi, a tema 90 anni.

Dulcis in fundo, il Gruppo LEGO, in partnership con Adidas, sarà protagonista dell’Adidas Playground Milano League, il più importante progetto streetball mai realizzato sui playground milanesi, un contenitore di eventi che popola i campetti e i municipi della città, ogni estate dal 2018, il cui filo conduttore è la Strada, riunendo bambini, giovani e intere famiglie nel nome dello sport, dell’inclusività e della sostenibilità.

LEGO sarà protagonista per tutto il corso del torneo a partire dalle prime attività di minibasket che inizieranno l’11 Giugno e potrà contare su un Ambassador d’eccezione: Giulio Maria Papi, giocatore della Nazionale Italiana di basket in carrozzina. Gli appuntamenti continuano il 2-3 Luglio con il torneo The League, in cui LEGO sarà lo sponsor ufficiale proprio della categoria Basket in carrozzina, e termineranno con due grandi appuntamenti il 7 e il 9 luglio. Infatti, in occasione dell’evento finale della Adidas Playground Milano League che si svolgerà il 7 luglio in Piazza Minniti, nel cuore del quartiere di Isola, l’azienda danese organizzerà un esclusivo live building tenuto da Riccardo Zangelmi, LEGO Certified Professional Italiano. Un momento che renderà ancor più speciale una giornata a suon di musica, basket, divertimento e ospiti speciali.

Come ciliegina sulla torta del 90esimo compleanno, il Gruppo LEGO celebra l’apertura del 23° LEGO Store a Napoli. Il 9 giungo, il nuovo punto vendita ha aperto le sue porte per regalare agli appassionati un’esperienza di gioco speciale, tra fisico e digitale. Inoltre, grandi e piccini potranno trovare la Minifigure Factory, la seconda nel nostro Paese dopo Milano, ideata per celebrare e stimolare la creatività con la personalizzazione dell’iconica Minifigure: un’occasione unica per creare la propria versione in formato LEGO.

Noi, come sempre, vi invitiamo a seguire le nostre pagine per essere aggiornati sul mondo LEGO e molto altro!