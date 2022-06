Lenovo apre stabilimento a Ullo: in Ungheria il primo europeo

L’azienda Lenovo apre stabilimento a Ullo. Il primo impianto di produzione interno europeo ufficiale sarà in Ungheria

Lenovo (per maggiori informazioni sull’azienda clicca qui) ha ufficialmente aperto le porte del suo primo impianto di produzione interno in Europa. Con sede a Ullo, in Ungheria, la fabbrica si concentra principalmente sulla costruzione di infrastrutture server. Ma oltre a questi, si occuperà anche di sistemi di storage e workstation PC di fascia alta. Questi saranno utilizzati poi dai clienti in tutta Europa, Medio Oriente e Africa.

Estendendo le operazioni di produzione internazionali di Lenovo, l’investimento rappresenta un potenziale economico significativo sia per il settore privato che per quello pubblico in Ungheria. Ciò permetterà una maggiore capacità di produzione. Inoltre offrirà un maggiore potenziale di collaborazione con i fornitori locali e la creazione di nuove opportunità di lavoro. Il sito impiega già oltre 1.000 dipendenti a tempo pieno in una varietà di ruoli di ingegneria, gestione e operativi. Questi sono numeri che continuano ad aumentare man mano che la struttura si sposta verso la piena capacità.

Lenovo sceglie l’Ungheria per il suo primo stabilimento Europeo

Infrastrutture solide, manodopera qualificata e una posizione al centro dell’Europa hanno reso l’Ungheria il luogo naturale per il primo impianto di produzione interno di Lenovo in Europa. Inoltre, parte dell’investimento di Lenovo è stato sostenuto con incentivi del governo locale attraverso l’Agenzia ungherese per la promozione degli investimenti (HIPA). Francois Bornibus, Senior Vice President e EMEA President, di Lenovo, ha commentato:

Con l’apertura ufficiale del nostro stabilimento di produzione in Ungheria, abbiamo raggiunto una pietra miliare profonda nell’ottimizzazione e nell’evoluzione della nostra rete di produzione globale. La posizione ben collegata dell’Ungheria ci avvicina molto ai nostri clienti europei in modo che possiamo soddisfare e sostenere le loro esigenze rimanendo all’avanguardia nell’innovazione. Poiché la nostra attività continua a crescere in tutto il mondo, questa incredibile nuova struttura svolgerà un ruolo chiave nei nostri piani per garantire il successo futuro. L’obbiettivo è rendere più intelligente la tecnologia per tutti verso l’Europa in modo più sostenibile, rapido ed efficiente.

Róbert Ésik, CEO dell’Agenzia ungherese per la promozione degli investimenti (HIPA), ha aggiunto:

Siamo lieti che Lenovo, leader del settore con una lunga storia nella produzione globale, abbia scelto di collaborare con noi e di localizzare il suo nuovo stabilimento in Ungheria. Con il sito ora ufficialmente aperto, ci aspettiamo di vedere nuove opportunità di collaborazione per i fornitori locali che contribuiscono al prospero ambiente economico dell’Ungheria.

Dettagli sullo stabilimento di Ullo

Con una superficie di quasi 50.000 metri quadrati su due edifici e tre piani, il nuovo sito è uno dei più grandi impianti di produzione di Lenovo. La linea di produzione è in grado di produrre più di 1.000 server e 4.000 workstation al giorno, ognuno costruito specificamente in base alle esigenze del cliente. Sono presenti funzionalità di automazione innovative, incluso un sistema di gestione degli edifici di prima classe. Questo opera in officina e nell’area logistica per monitorare temperatura, umidità, condizioni delle risorse ed etichettatura robotica DIMM. Ciò consente a Lenovo di mantenere un controllo di qualità ottimale dei suoi prodotti.

Il nuovo edificio appositamente costruito è stato dotato di pannelli solari con una capacità di 0,5 megawatt, energia sufficiente per alimentare l’equivalente di un piccolo villaggio. La costruzione di dispositivi a livello locale riduce anche drasticamente le miglia di trasporto di questi prodotti, fornendo opzioni più efficienti e sostenibili. Questo, combinato con processi di produzione innovativi, come il processo di saldatura a bassa temperatura brevettato da Lenovo, aiuterà l’azienda a raggiungere i suoi obiettivi climatici basati sulla scienza.

La strategia di Lenovo

Lo stabilimento in Ungheria fa parte della strategia globale di produzione e catena di fornitura di Lenovo, che serve clienti in 180 mercati provenienti da oltre 35 siti di produzione in tutto il mondo. Tra questi, l’Argentina, Brasile, Cina, Germania, Ungheria, India, Giappone, Messico e Stati Uniti. Lenovo è ampiamente riconosciuta per il suo modello di produzione ibrida globale che include un mix di produzione interna e a contratto. Una fonte chiave di vantaggio competitivo per l’azienda, fornisce maggiore efficienza e controllo sullo sviluppo del prodotto e sulle operazioni della catena di approvvigionamento. Ciò consente di rispondere alle esigenze dei clienti in modo più efficace. Nel maggio 2022, Lenovo è balzata di sette posizioni in un anno ed è ora classificata al 9° posto nella Gartner Global Supply Chain Top 25 per il 2022.

Il riconoscimento evidenzia la leadership di Lenovo come organizzazione orientata allo scopo e, centro operativo di eccellenza nella catena di approvvigionamento globale. Oltre a creare nuove opportunità di lavoro a Ullo e dintorni, Lenovo continua il suo impegno a sostenere la comunità locale attraverso attività filantropiche come donazioni di tecnologia per scuole e enti di beneficenza locali.

E voi cosa ne pensate del fatto che Lenovo apre stabilimento a Ullo ?