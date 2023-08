Teclast F16Plus: 70€ di sconto per il PC!

Il PC portatile Teclast, F16Plus da 15.6 Pollici, 12GB RAM 512GB SSD è attualmente in offerta di 70€! Scopriamo tutti i dettagli in questo articolo dedicato

Nel vasto panorama dei laptop, il Teclast F16plus da 15,6 pollici si distingue per la sua capacità di unire potenza e convenienza, tutto racchiuso in un design elegante e moderno. Questo portatile si fa notare non solo per le sue prestazioni affidabili, ma anche per l’esperienza di utilizzo offerta grazie all’aggiornato sistema operativo Windows 11. Al cuore del Teclast F16plus batte un processore quad-core Intel Celeron N4100, che può raggiungere velocità turbo fino a 2,4 GHz. Questa potenza di elaborazione offre la flessibilità di affrontare sia attività impegnative che momenti di svago digitale, senza problemi di rallentamenti.

Il portatile è dotato di 12 GB di RAM LPDDR4 e un’unità SSD generosa da 512 GB. Questa combinazione di memoria e spazio di archiviazione garantisce una fluidità operativa anche durante multitasking intensi e l’uso di applicazioni complesse. La possibilità di espandere lo spazio di archiviazione tramite scheda Micro SD e di aggiornare l’SSD aggiunge ulteriore versatilità.

Teclast F16Plus: 70€ di sconto per un prodotto potente ed immersivo

Il display IPS da 15,6 pollici offre una risoluzione Full HD (1920×1080) con colori vibranti e ampi angoli di visione. Accanto a questo, l’innovativo sistema di altoparlanti stereo frontali offre un’esperienza sonora coinvolgente, arricchendo ulteriormente la fruizione di contenuti multimediali. La tastiera full-size e il trackpad di generose dimensioni migliorano l’usabilità e l’efficienza dell’interazione con il laptop. Con un peso leggero di soli 1,65 kg e una batteria ricaricabile avanzata da 5000 mWh, il portatile è pensato per essere facilmente trasportabile, ideale per chi è in movimento.

Il Teclast F16plus è equipaggiato con una gamma di porte tra cui USB 3.0, Mini HDMI e slot per schede Micro SD, garantendo flessibilità nelle connessioni. La presenza di Bluetooth 4.2 e Wi-Fi a doppia banda (2.4G/5G) permette di rimanere connessi ovunque si vada. Inoltre, la garanzia di 2 anni dimostra l’impegno di Teclast per la qualità e l’affidabilità del prodotto. Per accedere all’offerta vi basterà aprire questo link e spuntare la casella “coupon” grazie alla quale potrete applicare i 70€ di sconto previsti.

