be quiet!: presentata la serie Shadow Base 800

Serie Shadow Base 800 di be quiet!: flusso d’aria eccezionale, massimo spazio. Full-tower ottimizzato per il flusso d’aria, con spazio per radiatori da 420 mm e schede madri E-ATX

be quiet!, il produttore tedesco di componenti per PC di alta qualità, è orgoglioso di presentare la serie Shadow Base 800. Una nuovissima aggiunta alla sua famiglia di case per PC.

Shadow Base 800 è stato progettato per offrire un’esperienza di gioco e di elaborazione di altissimo livello; ciò grazie a un flusso d’aria eccezionale e a un ampio spazio per tutte le esigenze di costruzione di PC; in grado di ospitare facilmente radiatori da 420 mm, schede madri E-ATX o persino più schede grafiche di fascia alta.

Le funzioni di I/O all’avanguardia e l’installazione di HDD e SSD senza attrezzi elevano ulteriormente questo case. Shadow Base 800 è disponibile in cinque diversi modelli. Per offrire agli utenti la massima libertà di scelta sul proprio case per PC ideale per quanto riguarda il colore e le opzioni ARGB.

Shadow Base 800 di be quiet!: le dimensioni sono importanti!

Anche se Shadow Base 800 offre una base solida per ogni tipo di utente, questa serie di case è progettata specificamente per i giocatori che vogliono costruire il PC dei loro sogni, senza limitazioni. Il suo design a maglia aperta garantisce un flusso d’aria eccezionalmente elevato, mantenendo i componenti freschi anche durante i giochi più impegnativi.

L’interno spazioso di Shadow Base 800 accoglie anche i componenti più estesi; come ad esempio schede madri E-ATX, radiatori da 420 mm e schede grafiche di fascia alta come Radeon 7900 XTX o GeForce RTX 4090.

L’installazione di HDD e SSD senza attrezzi semplifica ulteriormente il processo di installazione, risparmiando tempo e fatica; mentre la barra dei cavi garantisce un aspetto pulito e ordinato, migliorando sia l’estetica che il flusso d’aria per una costruzione senza soluzione di continuità.

L’estetica è ulteriormente migliorata dalla finestra laterale in vetro temperato e dagli slot PCIe ruotabili per consentire l’installazione verticale delle GPU; in modo che i giocatori appassionati possano mostrare la loro scheda grafica ad alte prestazioni in tutto il suo splendore.

All’altezza delle aspettative

La serie Shadow Base 800 è composta da cinque diversi modelli. Per gli amanti del design pulito e sobrio, Shadow Base 800 Black offre una solida base per le loro build ad alte prestazioni. Shadow Base 800 DX Black e Shadow Base 800 DX White (con riflessi neri) aggiungono una sottile illuminazione ARGB allo chassis; questa può essere controllata con il controller ARGB integrato o tramite una scheda madre compatibile ARGB.

In questi tre modelli, be quiet! ha installato tre ventole Pure Wings 3 da 140 mm PWM per offrire non solo prestazioni di raffreddamento superiori ma anche un funzionamento silenzioso; eliminando le distrazioni e consentendo agli utenti di concentrarsi sul lavoro o sul gioco.

Gli ultimi due modelli sono Shadow Base 800 FX Black e Shadow Base 800 FX White; questi si affidano a un impressionante totale di quattro ventole Light Wings 140 mm PWM per un flusso d’aria elevato, un funzionamento silenzioso e un’ampia illuminazione ARGB.

I due modelli includono un hub ARGB/PWM dedicato per un massimo di 8 dispositivi, rendendo i modelli FX i più ricchi di funzionalità della serie. Tutti i modelli sono dotati di un pannello I/O all’avanguardia con USB 3.2 Gen. 2 di tipo C per garantire un trasferimento dati fulmineo per le unità esterne.

E voi? Cosa ne pensate di questa nuova serie Shadow Base 800 ?