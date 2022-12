Windows 11: ecco come attivare i temi nascosti

In questo articolo vedremo come attivare dei temi nascosti in Windows 11 recentemente scoperti nella release 22H2 del sistema operativo

Come in ogni release del noto sistema operativo, Microsoft ha aggiunto tantissime novità e tantissime nuove funzioni al proprio sistema operativo di riferimento. Non è un caso che, anche l’ultima versione finale di Windows 11 22H2 sia infatti ricchissima di novità. Tra queste, sono state notate dei temi nascosti per il desktop dei quali ancora non se ne sapeva niente.

Cambiare lo sfondo del desktop è ormai una pratica abbastanza risaputa, infatti basterà digitare desktop nella casella di ricerca e scegliere la voce “scegli lo sfondo del desktop”. Non è tutto, perché è anche possibile scegliere come sfondo del desktop uno dei tantissimi sfondi offerti da Bing. Questi infatti godono di un aggiornamento praticamente quotidiano e possono essere utilizzati sia come desktop che come immagine per la schermata di blocco di Windows 11.

Dove si trovano i temi nascosti in Windows 11?

Con il nuovo aggiornamento, insieme a tantissime altre novità che abbiamo cercato di portare alla luce qui su tuttoteK, sono stati trovati degli sfondi inizialmente sconosciuti. Windows 11 22H2 contiene infatti un buon numero di sfondi che non sono direttamente accessibili tramite interfaccia di sistema.

Per questo motivo è necessaria una procedura leggermente diversa per ottenerli ed eventualmente renderli attivi. Per farlo, dovrete intanto essere sicuri di avere installata la versione 22H2, e successivamente dirigervi nel Propt dei comandi. Entrarvi è semplicissimo, perché basterà digitare cmd nella casella di ricerca e selezionare quindi Esegui come amministratore. Fatto ciò sarà necessario digitare il seguente comando:

reg add HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\PolicyManager\current\device\Education /v EnableEduThemes /t REG_DWORD /d 1 /f

Siamo praticamente giunti alla fine. Perché dopo aver fatto la suddetta operazione vi basterà riavviare il PC Windows 11 e digitare Temi nella casella di ricerca e cliccare su Impostazioni per i temi e correlate. Avrete così finalmente altri sfondi pronti per essere utilizzati.

Cosa ne pensate di questi temi nascosti in Windows 11? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttoteK per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo.