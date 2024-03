Smart tv Sony KD43X75WL LED UHD 4K in offerta su Mediaworld

Sony, un nome, una garanzia. Questa marca è una delle migliori che possiate mai trovare nel mondo dell’elettronica e degli elettrodomestici, non solo per tv e console, ma anche per cuffie e altri aggeggi molto utili per il proprio intrattenimento. Il protagonista dell’offerta Mediaworld di oggi è la smart tv Sony KD43X75WL

Se parliamo di una smart tv che ci regali un’esperienza visiva e una fluidità senza precedenti, pensiamo sempre a una smart tv della Sony. Quest’azienda è una delle più rinomate al mondo, non solo per le sue console che sono sempre al top e tra le più acquistate al mondo, ma anche per quanto riguarda gli elettrodomestici. Le smart tv della Sony, nello specifico, rientrano sempre nella lista delle migliori smart tv 4K, HDR, OLED e QLED che vi consigliamo sempre di acquistare. La smart tv in offerta oggi su Mediaworld è la Sony KD43X75WL LED UHD 4K, una delle migliori della sua serie. Oggi la trovate ad un prezzo scontato di 469,99 euro al posto di 699 euro, ben 200 euro di sconto. Per accedere all’offerta, basta che vi recate a questo indirizzo.

L’offerta Mediaworld sulla smart tv Sony KD43X75WL LED UHD 4K regala spettacoli senza precedenti

Questa smart tv ve la consigliamo assolutamente poiché, a prescindere dal tipo di immagine, anche se in originale è a risoluzione 2K, la tv la trasformerà direttamente in 4K. Senza contare ovviamente tutte le altre caratteristiche tipiche di una smart tv che si rispetti, come un design airslim molto sottile che è in grado di adattarsi a ogni tipo di muro della vostra casa. Inoltre ha anche la tecnologia Dolby Vision, che regala alle immagini presenti su schermo una qualità cinematografica che non vi farà invidiare gli altri che vanno al cinema, in combinazione ovviamente con il Dolby Atmos che rende l’audio avvolgente e in grado di coinvolgervi nella scena con gli attori.

Una smart tv molto basica a cui non manca niente, è adatta per chi cerca una smart tv modesta senza spendere troppo. Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre offerte e molto altro!