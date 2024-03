Mediaworld continua la sua campagna di offerte sulle smart tv adatte a chi ne cerca una nuova, ma che al contempo vuole contenersi con le spese. Un altro caso è quello dell’offerta Mediaworld di oggi sulla smart tv Philips Full HD

Spesso e volentieri ci si accontenta per poter ottenere una smart tv che sia quantomeno decente, ma quella che vi segnaliamo oggi non è solo questo. Innanzitutto parliamo di una smart tv della Philips, che è una marca di tutto rispetto e nel settore dell’elettronica ha sempre avuto una certa reputazione, un tipo di reputazione che ha portato l’azienda a farsi rispettare. La Philips è un’azienda che punta sempre sulla ricerca e sviluppo ed è in continua espansione con nuove tecnologie, quindi a prescindere dal tipo di prodotto, promette sempre tanta qualità. In questo caso, in offerta su Mediaworld troviamo la smart tv Philips Full HD, una smart tv che non offre il massimo della risoluzione, ma che comunque vi consigliamo in merito al fattore qualità-prezzo. Infatti il prezzo di questa smart tv è scontato a 299 euro, invece di 329. Potete accedere all’offerta cliccando qui.

La smart tv Philips Full HD in offerta su Mediaworld ha tutto ciò di cui avete bisogno

Diversamente da quanto si possa pensare, questa smart tv offre comunque una risoluzione definita, che rende le immagini visibili su schermo nitide e realistiche. Ovviamente non manca la smart hub, tipica di ogni smart tv che troviamo al giorno d’oggi nelle case di chiunque, tra amici e parenti. Potete scegliere cosa guardare anche mentre c’è in corso un altro programma che state guardando, ma non solo. Siete appassionati di videogiochi? Questa smart tv è adatta anche a voi, questo è possibile grazie al basso input lag, i tempi di risposta ai comandi sono davvero molto brevi. Ma non è tutto, potete anche scegliere di farvi aiutare dall’assistente vocale di Google o Alexa, che può connettersi alla smart tv e può cercare qualcosa di interessante al posto vostro.

Una smart tv che a parer nostro non ha molto da invidiare a tutte le altre, è comoda e facile da usare. Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre offerte e molto altro.