Migliori TV: 4K, HDR, OLED, QLED e non solo | Agosto 2023

Da quando sono arrivati sul mercato i televisori a cristalli liquidi e tecnologie innovative come HDR, 4K e OLED, scegliere il TV giusto è diventata una questione spinosa. Scopriamo, in questa guida all’acquisto, quali sono i migliori TV da acquistare attualmente

Agli occhi dei meno esperti i TV presenti oggi sul mercato possono sembrare tutti uguali ma tecnologie si stanno rapidamente evolvendo: la risoluzione fino a 8K, l’HDR, OLED e MicroLED hanno aggiunto una nuova esperienza durante la visione della televisione. I colori accesi, immagini chiare e ben definite spingono le case produttrici ad aumentare ogni anno la qualità andando così incontro alle richieste della piazza, desiderosa di vivere i propri contenuti in maniera sempre più immersiva.

Se sei deciso ad acquistare un televisione uscito quest’anno continua a leggere, riceverai una panoramica sui più importanti prodotti che in questo ultimo mese hanno catturato la scena. Ma prima qualche spiegazione sui differenti tipi di tecnologie presenti sulle migliori TV in commercio.

Migliori TV da acquistare: i parametri da considerare

Scopriamo quali sono i parametri e le considerazioni tecniche sulle quali basarsi per scegliere il miglior TV adatto alle proprie esigenze.

Smart TV o non Smart TV? – Migliori TV

Ormai ogni TV che si rispetti è una Smart TV. Solo i modelli di fascia molto bassa o vecchi non hanno una parte smart. Ma che cosa significa in pratica? In sostanza significa che la TV funziona come un grosso smartphone. Possiamo quindi installare delle applicazioni al suo interno e connetterci al web, oltre che guardare i nostri canali televisivi preferiti. Se dovete acquistare una TV, scegliete una smart TV in modo da poter sfruttare i vari servizi di streaming come Netflix, Amazon Prime Video e Disney+. Il dubbio potrebbe essere su quale sistema operativo puntare. LG, Hisense e Samsung utilizzano soluzioni proprietarie e funzionano molto bene. Sony, Philips, TCL e altri utilizzano invece Android TV che un sistema operativo molto duttile. Panasonic ha alcuni modelli con un sistema proprietario (forse un po’ anacronistico), altri con Android TV.

Inoltre le migliori TV hanno processori e algoritmi dedicati per aumentare al qualità delle immagini come ad esempio la compensazione del moto, il miglioramento della nitidezza e della saturazione. L’elettronica e il processore d’immagine infatti sono i componenti che fanno la differenza, anche a parità di pannello, permettono di avere immagini nitide e colori fedeli alla realtà o alle scelte del regista.

LCD/LED/QLED/MiniLED – Migliori TV

I televisori a LED hanno monopolizzato il mercato sostituendo i vecchi televisori al plasma. Sono più economici e garantiscono un consumo energetico minore oltre che alla possibilità di disegnare un design moderno e sottile, che consente di appendere il televisore alla parete o al soffitto senza correre rischi per la tua salute o l’oggetto stesso.

La tecnologia LCD, nonostante l’avanzato stadio di sviluppo, gode ancora di ottima salute. La differenza principale tra diversi TV LCD è la retroilluminazione. I modelli più economici utilizzano una retroilluminazione LED Edge che provoca una disomogeneità nelle immagini, specie nelle scene scure. I modelli di fascia più alta invece utilizzano una retroilluminazione Full LED, per una migliore qualità d’immagine. Di recente cominciano anche ad arrivare sul mercato alcuni modelli con retroilluminazione MiniLED, con prestazioni paragonali all’OLED sui contrasti grazie ad un elevato numero di LED. Un’altra cosa a cui badare è il numero di zone di dimming: più elevato significa un migliore contrasto. I migliori TV LCD inoltre utilizzano un filtro a Quantum Dot per migliorare la fedeltà cromatica.

OLED – Migliori TV

L’OLED è ormai la tecnologia più diffusa nella fascia medio-alta. La differenza da una TV a LED consiste nel non avere dietro un pannello retroilluminato. Infatti pixel si accendono in autonomia: questa tecnologia consente un maggior risparmio energetico e inoltre gli occhi subiscono uno sforzo minore, guadagnando effettivamente anche in termini di salute. I colori sono ottimi e soprattutto il rapporto di contrasto (infinito) è il principale vantaggio con i modelli LCD. I costi negli ultimi tempi stanno calando pian piano e i TV OLED diventano sempre più accessibili anche nella fascia media. Attualmente come rapporto qualità prezzo una TV OLED è certamente la scelta più opportuna.

I pannelli QLED di Samsung però hanno un vantaggio in termini di fedeltà cromatica e capacità di riproduzione delle sfumature di colore. D’altra parte però il contrasto infinito degli OLED è davvero eccezionali, anche se molti TV di fascia alta con dimming evoluto riescono ad ingannare gli occhi meno esperti. Esistono anche i QD-OLED, ovvero display che usano OLED come retroilluminazione e Quantum Dot per la riproduzione dei colori. Sono molto costosi in genere e si tratta probabilmente di una tecnologia di transizione.

Display curvi, ne vale la pena? – Migliori TV

Di recente i maggiori produttori di TV e monitor hanno lanciato sul mercato dispositivi caratterizzati da un design curvo. Lo scopo? Coinvolgere maggiormente lo spettatore, avvolgendo il suo campo visivo il più possibile. I contro? Funziona solo se ti trovi in una pozione frontale.

Risoluzione – Migliori TV

La maggior parte dei TV attualmente sul mercato presentano tre tipi di risoluzione diversi: HD Ready pari a 1280×720 pixel (o 1366×768 pixel), Full HD pari a 1920×1080 pixel e Ultra HD (4K) pari a 3840×2160 pixel e pian piano anche 8K (7680×4320 pixel). Qui la scelta è abbastanza scontata: più ampia è la risoluzione del pannello e migliore è la qualità dell’immagine… e più alto è il prezzo ovviamente. Ormai il Full HD è il minimo indispensabile. Ma se volete una soluzione più longeva, meglio puntare al 4K.

HDR – Migliori TV

HDR sta per High Dynamic Range. Garantisce una resa dei colori migliore grazie diversa gestione della luminosità e del contrasto, è una delle tecnologie che più ha rivoluzionato la qualità delle immagini negli ultimi anni. Non è presente nei modelli di fascia bassa in genere. Il nuovo standard Display HDR divide in tre fasce qualitative i TV HDR, ovvero HDR 400, HDR 600 e HDR 1000. I numeri si riferiscono alla luminosità di picco espressa in nits raggiunta dal monitor

Audio – Migliori TV

A volte, l’aspetto audio viene tralasciato nella scelta di un TV, fino a quando ci si siede sul divano, si accende per la prima volta l’apparecchio e la qualità dell’audio non è soddisfacente o non abbastanza potente. Qualità video sì, ma non dimentichiamo l’audio. E questo non solo per quando riguarda la qualità audio del televisore stesso, ma anche la possibilità di un’eventuale espansione con altre periferiche (soundbar, diffusori, subwoofer, ecc.).

Assicuriamoci dunque che il dispositivo sia compatibile con sistemi di codifica audio multicanale (virtuale o reale) come Dolby Digital o DTS (Digital Theater System) e che la potenza dell’audio in uscita sia accettabile.

Gaming – Migliori TV

Se prima per giocare ad alti livelli era necessario acquistare un monitor gaming, con l’arrivo di HDMI 2.1, la TV e smart TV sono diventante sempre più competitive nel mondo del gaming. Per prima cosa arriva la possibilità di riprodurre contenuti 4K fino a 12o Hz, il minimo sindacale per giocare ad alti livelli. Poi abbiamo tantissime nuove tecnologie come:

Variable Refresh Rate (VRR) : permette di regolare il frame rate in modo dinamico e sincronizzarlo con quello della GPU o console. In questo modo si evitano glitch grafici e ritardi

: permette di regolare il frame rate in modo dinamico e sincronizzarlo con quello della GPU o console. In questo modo si evitano glitch grafici e ritardi Enhanced Audio Return Channel (eARC) : permette di far dialogare TV e dispositivi audio in modo da sincronizzare al meglio il suono. Aumenta la banda a disposizione

: permette di far dialogare TV e dispositivi audio in modo da sincronizzare al meglio il suono. Aumenta la banda a disposizione Auto Low Latency (ALLM) : permette di attivare in modo automatico la Game mode che rendere il display molto più reattivo, a discapito della qualità d’immagine in generale

: permette di attivare in modo automatico la Game mode che rendere il display molto più reattivo, a discapito della qualità d’immagine in generale Quick media switching (QMS): in questo modo passare da una fonte multimediale diventa immediato.

Attenzione che non tutti i TV con HDMI 2.1 sono compatibili con tutte le funzionalità! Bisogna controllare modello per modello.

Attenzione alla tecnologia DVB-T2! – Migliori TV

Il supporto completo al digitale terrestre di nuova generazione sarà garantito solo dai televisori compatibili con la tecnologia DVB-T2 che supportano il codec H.265/HEVC. Tutte le TV più moderne dovrebbero essere compatibile con questo standard, ma fate attenzione ai modelli di fascia bassa, in particolare per la compatibilità con H.265/HEVC.

Migliori TV da acquistare: 4K, HDR, OLED ed economici

Dopo aver visto quali sono gli aspetti tecnici da tenere in considerazione prima di acquistare il miglior TV adattato alle proprie esigenze, è il momento di passare alla lista dei migliori TV disponibili sul mercato questo mese.

Migliori TV economici (sotto 300 euro)

(in offerta su amazon.it) Hisense 40AE5600FA Smart TV Android, LED FULL HD 40", Design Slim, USB Media Player, Tuner DVB-T2/S2 HEVC Main10, Bluetooth Questa TV di fascia bassa è perfetta per chi ha un budget limitato. La qualità d’immagine non è il massimo, ma abbiamo una buona parte smart e digitale terrestre di ultima generazione.

TCL 50BP615, Smart Android Tv 50 Pollici, 4K HDR, Ultra HD Una delle migliori TV che potete acquistare in questa fascia. Un display 4K HDR con dimming garantisce una buona qualità d’immagine, Android TV invece gestisce la parte smart.

Migliori TV di fascia bassa (da 300 euro a 500 euro)

Migliori TV di fascia media (da 500 euro a 1000 euro)

Panasonic TX-48JZ1500E - Smart TV 48 Pollici 4K OLED DVB-T2 Wifi Mosso dal potente processore X1, questo modello di Sony tenta di sopperire ai limiti della tecnologia LCD LED. Basata su piattaforma Google TV.

Panasonic TX-48JZ1500E - Smart TV 48 Pollici 4K OLED DVB-T2 Wifi Il taglio da 48 va benissimo per chi ha un po’ meno spazio. Rimane però la qualità del pannello OLED e l’ottima elettronica di Panasonic.

Migliori TV di fascia alta (da 1000 a 3000 euro)

Migliori TV top di gamma (oltre 3000 euro)

Migliori TV da acquistare: vale la pena spendere tanto?

Una domanda che viene posta con regolarità è: conviene investire una cifra considerevole per poi trovarsi nel nuovo anno con una tecnologia che renderà il modello appena acquistato obsoleto? La risposta è semplice: certo che il prossimo anno ci sarà una tecnologia innovativa che renderà passato il tuo vecchio televisore.

Ma questa è la tecnologia, lo sviluppo tecnologico, se non ci fosse progresso saremo ancora con le macchine a vapore o con TV enormi ma con schermi molto piccoli.

Possiamo comunque aggiungere che queste ultime tecnologie non saranno sostituite a breve. Infatti i progressi fatti sono stati molti in questa direzione e ora sembra quasi che le aziende produttrici abbiano quasi raggiunto il massimo della qualità che possono offrire mantenendo i prezzi abbordabili.

Per i prossimi anni teniamoci pronti alla diffusione della risoluzione in 8K sui migliori TV. Questa ultima tecnologia di collegamento, quando arriverà, sarà fruibile solamente per i videogiochi che sfrutteranno al massimo la nuova banda passante delle console di nuova generazione.

Appuntamento al prossimo mese!

Questa guida all’acquisto dei migliori TV 4K, HDR, OLED e non solo si conclude qui. Per qualsiasi dubbio o domanda sui prodotti suggeriti, non esitate ad utilizzare il box dei commenti qui sotto.