5 consigli per aumentare la durata della batteria del tuo smartphone

Seguendo una manciata di suggerimenti, puoi rendere il tuo telefono più efficiente e risparmiare la durata della batteria quando ne hai più bisogno

Non è un segreto che gli smartphone siano dispositivi potenti. Possono fare così tanto, incluso scattare foto e video, riprodurre musica e persino aiutarti a ottenere indicazioni stradali. Ma con tutte queste funzionalità arriva un compromesso: la durata della batteria del telefono potrebbe risentirne se non gestita correttamente. Ciò è particolarmente vero se usi il telefono in modo intensivo durante il giorno. La buona notizia è che ci sono alcune semplici cose che puoi fare per prolungare la durata della batteria del tuo telefono. Ecco 5 suggerimenti per aiutarti a ottenere più energia dal tuo smartphone.

Usa un tema scuro

Più luminosi sono i colori sullo schermo, maggiore sarà la potenza assorbita. Se stai cercando modi per prolungare la durata della batteria, prova a passare a un tema scuro per la schermata iniziale e le app del tuo telefono. Utilizzando un tema scuro, puoi risparmiare energia assicurandoti che lo schermo non richieda tanta luce per visualizzare le informazioni. I colori scuri nell’interfaccia di uno smartphone sono più facili da vedere rispetto ai colori chiari e non richiedono la stessa carica della batteria per essere visualizzati. Molti telefoni come l’Honor 70 sono dotati di temi scuri integrati e molti altri, ma puoi anche scaricare temi scuri da fonti attendibili per un aspetto più personalizzato.

Riduci la luminosità dello schermo del telefono

Simile al tema, un livello di luminosità più elevato scaricherà la batteria del telefono più rapidamente. Questo è probabilmente il modo più semplice per aumentare la durata della batteria del telefono. Ridurre la luminosità dello schermo del telefono lo aiuterà a durare più a lungo e, a seconda della luminosità impostata, potrebbe anche far risparmiare un bel po’ di durata della batteria. Invece di fissare la luminosità a un’alta luminosità tutto il giorno, considera di abbassarla a seconda della quantità di luce diurna disponibile. Ciò significa abbassare gradualmente la luminosità man mano che diventa più scuro, con l’obiettivo finale di avere la luminosità il più bassa possibile durante le ore notturne.

Disattiva app e funzionalità non necessarie

Puoi anche disattivare le app e le funzionalità non necessarie. Questo può aiutare a risparmiare la durata della batteria perché il telefono non deve lavorare così duramente per eseguire queste attività. Prova a ridurre al minimo il numero di app in esecuzione in background, nonché il numero di app che sincronizzano i dati in background. Puoi anche disattivare tutte le funzioni che utilizzano i servizi di localizzazione, come GPS o Bluetooth.

Disabilita le vibrazioni e i suoni della tastiera

Vibrazioni e suoni possono consumare la batteria del telefono, soprattutto se usi spesso la tastiera o se hai molte funzioni che attivano queste vibrazioni e suoni. Queste funzioni possono essere disabilitate nelle impostazioni della tastiera. Puoi anche disattivare le vibrazioni quando ricevi un messaggio o addirittura disattivare completamente tutte le vibrazioni e i suoni.

Utilizza la modalità di risparmio energetico

Una modalità di risparmio energetico è una funzionalità che può aiutarti a risparmiare la durata della batteria limitando la quantità di energia utilizzata dal dispositivo. Nella maggior parte dei casi, ciò significa ridurre la luminosità dello schermo o disattivare alcune funzioni, come gli avvisi di vibrazione e la sincronizzazione automatica dei dati. Alcuni dispositivi entrano automaticamente in modalità di risparmio energetico quando le batterie si stanno scaricando. Ma se vuoi massimizzare la tua batteria, puoi decidere di accenderla manualmente. Un consiglio utile sarebbe quello di attivare la modalità di risparmio energetico se si desidera risparmiare la durata della batteria quando il dispositivo non è in uso. In questo modo, non dovrai preoccuparti che il tuo telefono esegua in background processi di esaurimento della batteria non necessari.

Conclusione

Uno smartphone è uno strumento incredibile da avere, ma non è sempre facile stargli dietro. Con tutte le app, le funzionalità e le impostazioni da gestire, può essere difficile far funzionare il tuo dispositivo senza intoppi per sfruttarlo al meglio. Ma seguendo una manciata di suggerimenti come quelli sopra, puoi rendere il tuo telefono più efficiente e risparmiare la durata della batteria quando ne hai più bisogno.