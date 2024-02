Motorola Edge 30 Neo in offerta su Amazon al minimo storico!

Su Amazon l’offerta sul Motorola Edge 30 Neo ha raggiunto il minimo storico, con un prezzo mai visto prima e davvero molto conveniente per chi cerca un nuovo smartphone!

La Motorola è un’azienda statunitense ormai centenaria, aperta nel 1926. Da allora i suoi prodotti elettronici hanno conquistato il cuore degli appassionati e hanno sempre sviluppato dispositivi di qualità. Non è tanto gettonata quanto la Apple o la Samsung, ma gli smartphone che ha prodotto sono davvero ottimi e non hanno un granché da invidiare ai titani del mercato. Ma non solo, Motorola promuove anche l’indipendenza dal cellulare, creando una tecnologia che aiuti l’utente a trovare un sano equilibrio tra tecnologia e mondo reale. Questo basta a capire che l’azienda tiene alla salute dei suoi clienti, ma non è solo questo il motivo per cui consigliamo di acquistare questo Motorola Edge 30 Neo in offerta su Amazon. Ci sono altre caratteristiche molto interessanti. Questo smartphone ora è disponibile a soli 194,99 euro. Intanto vi rimandiamo all’offerta che troverete cliccando sul box Amazon qui sotto.

Alte prestazioni in offerta col Motorola Edge 30 Neo su Amazon

Grazie alla memoria da 8GB di RAM e 256 GB avete tutto lo spazio che vi serve per installare tutte le app di cui avete bisogno. Ha un display FHD+ pOLED a 120Hz che vi permette di visualizzare le immagini sul display con un miliardo di sfumature di colore su uno schermo da 6,3 pollici e una delle frequenze di aggiornamento più rapide per smartphone. L’Edge 30 Neo ha una doppia fotocamera 64 MP e una selfie cam 32 MP. Grazie a essa potete catturare delle foto di alta qualità con una stabilizzazione ottica, ultra-grandangolo, Macro Vision e profondità e messa a fuoco istantanea.

Parlando della connessione, anche questa è estremamente veloce, con una connettività da 5G, con queste potete scaricare film e app alla massima velocità e con delle prestazioni straordinarie grazie al processore Qualcomm Snapdragon 695. Ha una batteria 4020 mAh e una ricarica rapida: non solo caricherete velocemente la batteria, ma avrà anche un’autonomia di giorni interi grazie alla ricarica rapida TurboPower da 68 Watt.

Uno smartphone davvero buono ad un prezzo super conveniente, fossimo in voi approfitteremmo di questa offerta di Amazon sul Motorola Edge 30 Neo. Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre offerte e molto altro!