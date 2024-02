Canon EOS R50 è in offerta volantino su Unieuro ad un prezzo davvero imperdibile! Scopriamo insieme i dettagli di questa mirrorless con obiettivo kit perfetta per i content creator e non solo!

Canon EOS R50 è la mirrorless di casa Canon perfetta per i content creator oppure chi ha bisogno di un secondo corpo macchina da portare sempre con sé durante viaggi o spostamenti. Dopo aver visto la Canon EOS R100 sempre in offerta su Unieuro, ora è il momento della sua “sorella maggiore“, ovvero Canon R50 + RF-S 18-45mm F4.5-6.3 con un’offerta che fa risparmiare ben 200 euro rispetto al prezzo consigliato. Per accedere all’offerta cliccate qui.

Canon EOS R50 in OFFERTA volantino su Unieuro

La Canon EOS R50 è creata per chi crea, offre un design compatto e un’impugnatura naturale che consentono di riprendere facilmente qualunque tipo di contenuto. Con un peso di soli 375 g 1 , è una fotocamera pratica e leggera e grazie al suo schermo touchscreen orientabile, può scattare con qualsiasi angolazione. sì può orientare lo schermo verso l’alto, verso il basso o a specchio con il 100% di visibilità e nessuna distrazione. La Canon EOS R50, Black viene venduta in questa offerta con un obiettivo kit , anch’esso perfetto per creare contenuti, perché si tratta di un 18-45mm F4.5-6.3 IS STM. Abbiamo a disposizione un sensore Megapixel: 24,2 MP con tipo sensore CMOS e una risoluzione massima di immagine: 6000 x 4000 Pixel.

Per quanto riguarda la Sensibilità ISO, abbiamo a disposizione un massimo di 51200. Sempre nell’ambito delle impostazioni manuali, la velocità massima dell’otturatore della fotocamera raggiunge i 1/8000 s. Per chi crea contenuti video, ovviamente c’è a disposizione il Wi-Fi e registrazione video in 4K Ultra HD con Risoluzione massima video: 3840 x 2160 Pixel. Lo schermo touchscreen è un altro vantaggio nell’utilizzo di questa fotocamera che è davvero semplice e immediato.

E voi cosa ne pensate di questa offerta della Canon EOS R50 su Unireuro?