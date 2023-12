Motorola: presentato il software Moto Unplugged!

Sbarca in Italia il nuovo software Moto Unplugged, progettato da Motorola per dare valore alle connessioni che contano davvero

Motorola presenta Moto Unplugged, un innovativo software che consente agli utenti di recuperare un più sano equilibrio fra tecnologia e mondo reale. La nuova feature permette di gestire la connessione digitale in base alle proprie priorità. Specialmente a Natale, quando l’unica cosa che conta è il tempo passato in compagnia delle persone che amiamo, Motorola riconosce l’importanza delle relazioni e regala una pausa dalle mille notifiche, consentendo ai suoi consumatori di vivere momenti magici senza distrazioni.

Moto Unplugged: in cosa consiste

Gli smartphone mantengono le persone connesse a tutto ciò che conta, ma a volte gli utenti hanno bisogno di staccare la spina e rimuovere le distrazioni. Negli ultimi anni, Motorola ha notato un aumento del desiderio, in particolare tra i più giovani, di staccarsi dal proprio device e instaurare una relazione più sana con essi, godendosi di più il momento che stanno vivendo.

In risposta, Motorola presenta un nuovo software, Moto Unplugged, progettata per aiutare i consumatori a prendersi una pausa dalle notifiche e da tutte le distrazioni rappresentate dai telefoni. Moto Unplugged dà alle persone il potere di fare un passo indietro e abbinare la loro esperienza mobile al loro stato d’animo, consentendo loro di scegliere quando e come desiderano disconnettersi.

Funzionalità e personalizzazioni

Moto Unplugged offre la possibilità di entrare in una modalità speciale, consentendo a ciascun utente di personalizzare il proprio tempo di pausa in base alle esigenze individuali. L’utente può selezionare le app e le notifiche consentite e inserire una password per terminare la sessione. Una volta pronti a staccare la spina, gli utenti possono selezionare il periodo di tempo necessario e cominciare il loro digital detox.

Per evitare distrazioni durante l’orario di lavoro, Moto Unplugged offrirà agli utenti l’opzione di accedere solo alle e-mail o a Microsoft Teams senza la possibilità di visualizzare altre app per un determinato periodo di tempo. Inoltre, per coloro che desiderano staccare la spina nel privato, gli utenti potranno scegliere di limitare l’accesso alle app di social media e di messaggistica, temporaneamente bloccate per godersi una pausa per il tempo desiderato.

Moto Unplugged: disponibilità

Gli utenti potranno quindi trovare un equilibrio tra il godersi di più il momento presente, senza disconnettersi completamente, grazie a Moto Unplugged, che aiuta le persone a concentrarsi su ciò che conta davvero, pur rimanendo connessi. Insomma, Motorola accende il lato più umano dei suoi consumatori. Potrà sembrare un paradosso, ma a Natale sarà proprio un software a dare valore alle uniche connessioni che valgono davvero. Moto Unplugged è già disponibile su Motorola Razr 40 Ultra. Sarà esteso ad altri dispositivi in futuro.

