Samsung Galaxy A35 e A55: arrivano nuove informazioni

Samsung si appresta a lanciare sul mercato due nuovi smartphone della serie Galaxy A, che promettono di offrire prestazioni elevate e un design raffinato. Si tratta dei modelli Galaxy A35 e Galaxy A55, di cui abbiamo già avuto un’anteprima grazie a delle immagini trapelate in rete.

Samsung Galaxy A35 e A55: le ultime notizie

Ora, grazie all’ente di certificazione cinese TENAA, possiamo confermare alcune delle caratteristiche tecniche e estetiche di questi dispositivi, che si posizionano nella fascia media del catalogo Samsung. Entrambi i telefoni adottano la Key Island, una soluzione che prevede un design particolare per i tasti laterali adibiti al volume e all’accensione, simile a quella dei recenti Galaxy A15 e A25. Inoltre, sono dotati di un processore Exynos 1480, 8GB di RAM, 256GB di memoria interna espandibile tramite microSD e supporto alle reti 5G.

Una delle differenze principali tra i due modelli riguarda il materiale del frame, che su Galaxy A35 è in plastica mentre su Galaxy A55 è in metallo. Questo conferma i rumor secondo cui Samsung avrebbe deciso di puntare su una maggiore qualità costruttiva per il suo Galaxy A55, che dovrebbe essere il “top di gamma” della serie A.

Prezzi e disponibilità

Non sappiamo ancora quando Samsung presenterà ufficialmente questi smartphone, ma ci aspettiamo che lo faccia nei prossimi mesi. Siamo curiosi di scoprire il prezzo e la disponibilità di questi dispositivi, che potrebbero rappresentare una valida alternativa per chi cerca uno smartphone potente, elegante e connesso.

