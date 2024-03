Macchina da caffè De Longhi: alta qualità con l’offerta MediaWorld

La macchina da caffè a capsule De Longhi EN124.R in offerta su Mediaworld è un dispositivo di alta qualità che offre un’esperienza di caffè superiore. Questa macchina da caffè è disponibile in un vivace colore rosso

La macchina da caffè De Longhi EN124.R è dotata di un sistema a capsule Nespresso, che garantisce un caffè di qualità superiore ogni volta. Il sistema a capsule Nespresso offre una vasta gamma di gusti e aromi, permettendo di scegliere tra una varietà di miscele di caffè per soddisfare i gusti individuali. Una delle caratteristiche più impressionanti della macchina da caffè è il suo sistema di riscaldamento Thermoblock. Questa tecnologia innovativa riscalda l’acqua in soli 25-30 secondi, permettendo di preparare il caffè in tempo record. Inoltre, la macchina da caffè ha una pressione di 19 bar, che garantisce risultati perfetti in tazza. De Longhi EN124.R è anche dotata di una nuova tecnologia compatta del gruppo infusore. Questa caratteristica permette alla macchina da caffè di essere incredibilmente compatta, rendendola adatta anche per le cucine più piccole. Nonostante le sue dimensioni compatte, la macchina da caffè ha un serbatoio dell’acqua removibile da 0,7 litri, che permette di preparare diverse tazze di caffè senza dover riempire continuamente il serbatoio. La trovi in offerta da MediaWorld al prezzo di 99,99 euro.

Clicca qui per maggiori informazioni!

Macchina da caffè De Longhi, un’offerta Mediaworld per la tua cucina

Un’altra caratteristica notevole della macchina da caffè De Longhi EN124.R è la sua modalità di risparmio energetico. La macchina da caffè si spegne automaticamente dopo 9 minuti dall’ultimo caffè, contribuendo a risparmiare energia. Questa funzione può essere modificata dall’utilizzatore fino a 30 minuti, offrendo flessibilità e comodità. Inoltre, presenta anche una serie di altre caratteristiche utili. Il supporto tazza scorrevole ha due posizioni, una per le tazze da caffè e una per i bicchieri da latte macchiato. Inoltre, il contenitore delle capsule è trasparente e retro-illuminato, rendendo facile vedere quando è il momento di svuotarlo.

La macchina da caffè De Longhi EN124.R è un’aggiunta elegante a qualsiasi cucina e propone una combinazione di design elegante e dettagli di ultima generazione. Sei un appassionato di caffè o semplicemente alla ricerca di un modo conveniente per preparare il tuo caffè mattutino? In ogni caso, De Longhi EN124.R è la scelta che fa per te.

Continua a leggere tuttotek.it per non perderti le ultime offerte, ma non solo. Segui tutti gli aggiornamenti!