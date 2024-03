Scopa elettrica Dyson V11: offerta Mediaworld per una smart clean

Serve una mano a pulire casa? Stanchi del vostro vecchio aspirapolvere? In questo caso ne serve uno nuovo, magari anche più leggero e comodo da usare. Questo è il caso di valutare l’offerta Mediaworld sulla scopa elettrica Dyson V11!

Non è la prima volta che parliamo di quest’azienda, tantomeno non è raro trovare offerte sui vari siti di elettrodomestici a tema. Dopotutto parliamo di una delle migliori aziende in fatto di pulizia, la Dyson è un’azienda conosciuta proprio per questo, per la pulizia della casa, con le sue varie scope elettriche che troviamo spesso in offerta. Il motivo per cui vengono sempre messe in offerta è semplice, rientrano sempre nella top delle migliori scope elettriche. Oggi vi mostreremo di nuovo i motivi per cui è sempre consigliato acquistare uno dei loro prodotti quando si tratta di cercare un nuovo aspirapolvere. Su Mediaworld trovate in offerta la scopa elettrica Dyson V11 ad un prezzo davvero scontato, di ben 517,99 euro al posto dei soliti 599 euro, per un risparmio di 81 euro. Potere accedere all’offerta cliccando direttamente qui.

La scopa elettrica Dyson V11offerta Mediaworld è meglio dell’aspirapolvere tradizionale

Perché sarebbe meglio di un aspirapolvere tradizionale? Fermandoci un attimo a ragionare, potremmo pensare che sia per via del fatto che questa scopa è elettrica e che quindi non ha bisogno di una presa di corrente. Non è solo per questo. Questa scopa elettrica ha una potenza pari a quella di un aspirapolvere tradizionale e ha una spazzola MOTORBAR che è in grado di eliminare ogni presenza di peli di animali domestici in casa, ma non solo, li districa automaticamente, per dare una pulizia completa e senza intoppi. Ha anche uno schermo LCD che vi avvisa quando la batteria sta per scaricarsi e sempre da esso potete scegliere il tipo di velocità, tra tre tipi Eco, Auto o Boost. Il punto forte di quest’aspirapolvere è la potenza della batteria, che è in grado di durare fino a 60 minuti di aspirazione. Infine c’è il filtraggio avanzato che cattura il 99,97% di particelle di sporco, per rendere l’ambiente ancora più pulito e l’aria più piacevole da respirare.

Vi abbiamo convinti? Perché noi la compreremmo se ce ne servisse una.