Xbox Game Pass: primi giochi gratis di marzo confermati

I primi giochi gratis di Xbox Game Pass per il mese di marzo sono stati confermati, tra gli antieroi di Goichi Suda e la fisica di Control

Con infallibile tempismo, Microsoft ha annunciato i primi giochi gratis per tutti gli iscritti ad Xbox Game Pass nel mese di marzo. Il primo, previsto il 7 marzo, è Warhammer 40.000: Boltgun su PC, console e cloud. A seguire, l’appuntamento è con PAW Patrol World sempre domani sulle stesse piattaforme, mentre SpongeBob SquarePants: Battle For Bikini Bottom – Rehydrated arriverà il 12 del mese. L’artiglieria pesante, però, arriverà il giorno dopo, con Control: Ultimate Edition di Remedy Entertainment. Il pacchetto comprende il gioco di base e le due relative espansioni, The Foundation ed AWE. Ora che lo studio ha recentemente acquisito i diritti sulla serie da 505 Games, è un buon momento per scoprire l’IP.

Control Ultimate Edition, No More Heroes 3 and MLB The Show 24 Coming to Game Pass in March https://t.co/jEH8XOuzB6 pic.twitter.com/wOzp8zbJIU — GamingBolt (@GamingBoltTweet) March 5, 2024

Gli altri giochi gratis di Xbox Game Pass: i primi di marzo partono col piede giusto

Il 14 marzo toccherà poi a un’altra grande star tra i primi giochi gratis di Xbox Game Pass, ovvero No More Heroes 3 da Grasshopper Manufacture. Segue poi, in early access, Lightyear Frontier su cloud, PC, Series X e Series S il 19 del mese. Nella stessa giornata ci attende anche MLB The Show 24, sempre su cloud e console. Come sempre, naturalmente, quando qualcuno arriva c’è sempre chi se ne va, ed è per questo che sono attualmente scontati del 20% Hardspace: Shipbreaker (cloud, console, PC), Ni no Kuni: Wrath of the White Witch Remastered (cloud, console, PC) e Shredders (cloud, console, PC) fino al 15 del mese, giorno in cui abbandoneranno la loro disponibilità agli abbonati.

Ora sta a voi dirci la vostra: come si prospetta la line-up finora? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.