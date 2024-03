Dragon’s Dogma 2: svelata la durata del titolo

La stima della durata parla chiaro: ecco quanto a lungo ci intratterrà la storia di Dragon’s Dogma 2 secondo il director Hideaki Itsuno

Non che manchino i giochi con cui riempire il nostro 2024, ma se ce n’è uno sotto i riflettori, questo è Dragon’s Dogma 2: con un open world grande quattro volte quello del predecessore, quale durata ci possiamo aspettare? La risposta viene dall’intervista al director Hideaki Itsuno, redatta dalla storica testata Game Informer. Ebbene, stando a Itsuno possiamo aspettarci di intrattenerci con il mondo di gioco più o meno per lo stesso numero di ore del primo capitolo. In soldoni, dunque, abbiamo a che vedere con oltre quaranta ore di gameplay. Naturalmente, se poi includiamo pure i sovrabbondanti contenuti opzionali, la cifra aumenta ulteriormente. Sì, ne avremo per un bel pezzo!

Dragon’s Dogma 2’s Main Story is About as Long as the First Game https://t.co/ZAP5VHsg6w pic.twitter.com/peqEUubtwH — GamingBolt (@GamingBoltTweet) March 6, 2024

La quest tanto agognata stupisce per la durata: i commenti a caldo su Dragon’s Dogma 2

Il director di Dragon’s Dogma 2 si è sbottonato sulle aspettative in merito alla durata. “Per i giocatori che si limitano alla campagna, il passo in avanti non sarà drastico rispetto al primo titolo”, dichiara Itsuno. “Per chi invece si incuriosisce fino a provare tutto ciò che il gioco ha da offrire, ci siamo impegnati per aggiungere quanti più elementi possibile. Molte cose potrebbero attirare l’attenzione dei giocatori, ed è per questi ultimi che le ore trascorse in compagnia del gioco potrebbero aumentare vertiginosamente.” Ora che il day one non è così lontano, Capcom sta spingendo molto sul marketing: da domani potremmo avere nuovi dettagli sul gioco (ambizioso nel prezzario e sprezzante del pericolo) come parte dei Capcom Highlights. Possibile demo a parte, il gioco uscirà su PS5, Xbox Series X, PC e Xbox Series S il 22 marzo.

