Le vendite di Abarth 500e stanno andando peggio del previsto

Pessimo inizio anno per la casa automobilistica dello Scorpione. In questi primi tre mesi del 2024 si sono registrate delle pessime vendite per la Abarth 500e, ma quale sarebbe il motivo?

Dati molto preoccupanti per la casa automobilistica torinese Abarth, che aveva puntato molto su quella che poi è stata la prima auto elettrica dell’azienda. In questi primi tre mesi del 2024 si sono registrate le vendite della Abarth 500e e sono molto al di sotto delle aspettative. Pensate che, da gennaio a marzo, in questo primo trimestre dell’anno, si sono registrate solo 14 Abarth 500e vendute, dei dati che non incoraggiano molto l’azienda. Al contrario, al posto della Abarth 500e, sono state vendute molte più Ferrari. Il fatto che si venda di più un’auto di lusso piuttosto che una modesta auto elettrica e molto più accessibile a tutti preoccupa ancora di più.

Vendite basse per l’Abarth 500e, non è un buon inizio

Certo, la Ferrari diventa sempre più potente e il suo impero sempre più ampio, con i suoi modelli che continuano ad essere venduti e amati da tutto il mondo. Ma come è possibile che un’auto così costosa abbia registrato delle vendite molto più alte rispetto a quelle di un’auto più contenuta? Pensate che nello stesso lasso di tempo, al contrario, la casa automobilistica del Cavalluccio Errante ha venduto ben 60 modelli. Anzi, questi numeri li hanno registrati nei primi due mesi del 2024. Ma perché la Abarth 500e non sta ottenendo il successo sperato? Il primo fattore che potrebbe essere la causa scatenante di questi risultati è il prezzo, che è sui 37.950 euro, un prezzo di listino piuttosto alto per quello che offre, anche rispetto a diversi modelli con motore endotermico e di dimensioni maggiori. Questa è la principale causa scatenante di queste scarse vendite, un gran peccato per l’azienda dello Scorpione, visto che puntavano molto sul motore elettrico.

Voi che ne pensate? Forse Abarth ha fatto una mossa sbagliata? Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo dei motori e molto altro.